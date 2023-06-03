香港舞台剧《5月35日》台北上演

89六四

国际 – 六四事件34周年前夕，一部以天安门母亲为主角的香港舞台剧《5月35日》自6月2日起一连在台北演出6场。台湾主演剧团创办人钟伯渊说，该剧反映的是中共如何在这34年来抹灭和洗白有关六四的记忆。他希望透过这出在中国和香港都禁演的舞台剧，来缅怀六四精神，更让观众认清，中共政权对人权的威胁不分对象，无所不在。

广告 继续浏览后续

香港原创舞台剧《5月35日》描述的是中国“天安门母亲”的真实故事。剧中主角是一对迈入迟暮之年、住在北京的老夫妇，两人心中压抑了30多年的一道伤痕是，独子哲哲死于1989年6月4日天安门广场上的那一场屠杀之中。

儿子死于六四运动的老妇小林，虽身为天安门母亲，却因顾及小叔还在中国的政府部门工作，至今仍不敢公开悼念死去的独子，因为她担心，若做出任何触怒官方的反应，恐连累到小叔，毕竟逝者已矣，生者如斯。

但故事转折是，老母亲在发现自己罹癌后，毅然下定决心，不顾一切也要前往天安门广场公开悼念爱子，她在剧中展现了人生最后的勇气，并说出了令人动容的心声:“我们就来个光明正大的纪念，冲击这条不正常的底线。”

她的愿望是如此卑微，却仍受到中共公权力的百般施压阻挠。这些剧情真实呈现的是中国那一群“天安门母亲”们34年来的悲痛处境：她们在天安门事件中痛失爱子，却仅能于每年的六月四日当天，在中共便衣人员的严密监控下，前往北京万安公墓集体祭祀，因为每一个逝去的学生都成了中共治理下的禁忌词。

至于所有天安门母亲的共同期盼，也就是重回天安门广场，为她们的儿子公开举行一场有尊严的路祭，在中国国家主席习近平主政后，政治氛围越来越严峻的前提下，更是多数“天安门母亲”直至临终前都未能实现的遗憾。

每年六四前后，北京天安门广场不仅维安严密，就连六四此一日期都变成禁忌词，而这也是香港舞台剧剧名《5月35日》的由来，亦即5月31日加4天，用一个不存在的日期，追悼那场在中国不能说的悲剧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅