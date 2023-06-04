中国军舰台湾海峡对美国军舰过招 美方批危险行为

中国/美国/台湾海峡/误判危险

美国与加拿大罕见派军舰结伴穿行台湾海峡。美国军方指控中国派遣军舰以之字形超越随行监控，称有撞船危险。中国军方报告全程监测，并谴责在台湾海峡闹事。

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法新社今天报道称中美在台湾海峡出新事件。美国海军3日稍晚指责一艘中国军舰在台湾海峡 "危险地 "绕过一艘美国驱逐舰，这事件距离两国在该地区发生军机空中有相撞危险事件还不到10天。

美国司令部在一份声明中说，这艘中国船只 "危险地靠近美国军舰中勋号"，美国驱逐舰周六在台湾海峡航行。据美国方面指责，中国军舰 "从左舷经过忠勋号，并在150米的距离上越过美国驱逐舰船头。据美国的声明说，"忠勋号 "保持航线，但将速度降至10节，以避免发生碰撞。

美国的声明还说，中国军舰随后第二次从右舷到左舷在2000米处再穿越忠勋号的船头，并继续在美国驱逐舰旁边航行，相距不到150米。

事件发生时，美国太平洋舰队的宙斯盾驱逐舰 "忠勋 "号正在180公里宽的台湾海峡与加拿大的 "蒙特利尔 "号并排航行。

法新社说，中国军方报告说监测了这两艘船通过台湾海峡情况，但没有提及任何监控超船事件。中国东部司令部发言人音译为石毅上校谴责说，有关国家故意在台湾海峡制造麻烦，蓄意煽风点火，恶意破坏地区和平与稳定。

美国舰船经常穿越台湾海峡，但他们很少在盟国舰船的陪同下航行。上一次美国与加拿大的联合穿越是在去年9月。这些穿越刺激了中国，中国认为台湾是该国领土的一部分，并声称对台湾海峡拥有主权。

这是不到10天内中美在该地区发生的第二次事件。据美国军方官员称，5月26日，一名中国战斗机飞行员在一架飞越南中国海的美国侦察机附近进行了 "毫无道理的侵略性动作"。

但据中国军方发言人指责，这架美国飞机故意闯入中国的训练区进行侦察行动。

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