中国狠学者传与美国赌狠：中国宁可以200城市被炸为废墟也要解放台湾 问美国敢吗？

中国/美国/台湾

中共战狼学者房兵针对武统台湾曾放狠话恫吓称，就算因此以致中国200座城市成废墟也在所不惜，并挑衅称美国敢吗？

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据中央社引据推特等社群网站近期广传，中国国防大学教授房兵去年初发表的惊人之语指出：“我们可以拿出200个城市不要了，和美国玩，一起回到石器时代，他们敢吗？”不过房兵的夸称惨被网友洗脸，有人反问他：“这200个城市包括房教授生活的城市吗？”、“这些代价也包括你和你的家人吗？”、“这种话说出来，…是流氓土匪的筹码！”

尽管房兵喊武统台湾言之凿凿，但是近期发表于国际期刊的研究显示，根据分项调查，仅55%的中国民众支持对台湾发动全面战争以求统一，33%反对武统台湾。尤其是“不一定非要统一”的选项，约莫22%表示接受，这等于认同台湾实质独立。

据中央社说，这项调查由新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者刘遥（Adam Y. Liu）与上海纽约大学副教授李晓隽（Xiaojun Li）上月15日发表于“当代中国期刊”（Journal of Contemporary China）。

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