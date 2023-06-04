六四忌日 香港警方如临大敌 逮捕多人

追思六四

中国 – 6月4日是1989年天安门血腥镇压事件34周年纪念日。香港警方以约六千警力戒备和高调巡逻。警方在铜锣湾一带派出派数千警力布防。法新社报道说，6月4日一天拘捕23人，年龄在20-74岁之间。

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多名市民被截查，有人被带上警车。晚上约9点钟，一名中年女士在维园喷水池外，疑因电话有电子蜡烛被警方截查，之后警方称其拒绝合作而将她抬上警车。

该女子质问，“是否以后六四都是这样”？！“香港警察就这样对待他们的市民？”

晚上约8点，一队军装警员在崇光百货附近的英光大厦外，截停手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光。警员一度向徐呼喝，“你睇下你引咗几多人过嚟？（你看看你引来多少人？）”其后将他带上警车离开。

约晚上7点，社民连主席陈宝莹，手持一朵黄色纸花和电子蜡烛，站在铜锣湾纪利佐治街，不足10秒被警察拖修帐蓬问话，随即带上警车。陈宝莹被押上警车后，一直高举手中的纸花。

傍晚6时许，警方在铜锣湾地铁门口，截查香港记者协会前主席麦燕庭，双方发生短暂争论后，麦燕庭被带走。

下午五时，“王婆婆”王凤瑶在警方封锁范围出现。她身穿黑衣、背囊挂有黄伞吊饰，手持粉红色花束并举起“五一”手势，警员迅即将她带上警车。现场围观民众高叫“拿束花都有罪？”、“欺负老人家”以及“黄婆婆加油”等。

下午2时至3时，警方先后带走3名女子。其中一名女子手持写有“公投Referendum”、“龟公Free HK”的纸张，在铜锣湾循记利佐治街步行至怡和街，最后被警员拉入封锁线，并带上警车。另外两名女子随身袋上挂有“香港民主女神像”和黄色雨伞等社运装饰。

还有一名戴黑色帽的男子，手持“六四舞台”书籍《5月35日: 创作．记忆．抗争》，也在被截查后带上警车。

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