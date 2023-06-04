六四34周年：巴黎的两场纪念会

中国/人权

在6月3日晚间在巴黎市政府广场举行快闪举牌纪念之后，周日六月四日的当天下午，在巴黎市中心先后又出现两场纪念六四演讲会。

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6月4日下午四点，巴黎的留学生在拉丁区的Saint-Michel 广场举行纪念会，活动组织者艺术工作者蒋不以及流亡法国的六四民运人士蔡崇国在会上先后反言，数十名居住在法国的华人出席了纪念会，现场也有多名法国人，其中一位在社交网站看到信息之后来到现场的法国女子向记者表示六四的时候，她才16岁，虽然对当时发生的一切感到十分震惊，但是，香港近年来发生的一切使她明白必须站出来对中国政权说不。她说西方国家不知书出于幼稚，还是出于贪婪，与中共独裁政权共舞了三十多年，今天仍然还有人寻找种种借口与北京政权做交易。

纪念会也吸引的两位来自香港的游客，他们分别向记者表示：香港原本是中国唯一可以公开纪念六四的地方，但是，最近几年来，这一切都已经成为过去，今天香港人都不得不在手机上删除维园纪念六四的图片，他们从社交网站上看到纪念六四的信息，所以才想利用此次机会，因为今天公开纪念之后，不知道何时才能够再来到自由民主的国家再公开纪念六四。

不能露脸的香港游客参加六四纪念会，2023年6月4日。 © 法广

纪念会结束后，大多数人又前往蓬皮杜文化中心，参加在那里举行的由团结中国协会，无国界记者组织，以及国际特赦组织等举办的一年一度的六四纪念会，纪念会的主持人是几十年如一日为六四死难者呐喊的团结中国协会主席玛丽-侯芷明，她对新一代中国年轻人的参与表示欣慰。密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教授Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波献给天安门母亲的诗歌。六四之后流亡法国的张伦教授以及多个非政府组织的代表先后在会上发言，他们中包括声援西藏的学生组织，越南民主组织等等。

巴黎在蓬皮杜文化中心附近纪念六四，2023年6月4日。 © 法广

一位来自新疆的维吾尔女学生对维吾尔组织的缺席感到失望，她向记者表示：虽然各大组织之间存在一些分歧，但是，无论是维吾尔组织，西藏，香港等组织的目标是一致的，她个人期待维吾尔组织也能够共同参与六四或者别的活动。

纪念会上一位来自武汉的大学生述了的六四故事，他说：我是在2016年的时候学会了翻墙，第一次看到介绍六四的视频之后感到十分震惊以及难以形容的愤怒，我因此在推特上发表评论，谴责屠杀学生的责任者，认为必须追究这些人的责任。一个多月后，我在图书馆看书的时候受到来自派出所的喝茶邀请。他们对我进行训诫，还殴打了我，要求我把手机上的内容删除，之后，每隔两个月，我就会被邀请喝茶，并且检查我的手机信息。刚刚来到法国之后，我曾经感到很郁郁，自从结识了自由广场的成员之后，便参与一些活动。三年前，我主持了在巴黎的纪念李文亮医生的活动，当我把这一消息告诉我的父母之后，他们却令人惊讶地向警方举报了我，导致我今天有家难回，这就是我今天地处境。

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