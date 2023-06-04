六四34周年：路透社回顾是夜前后一二三

中国/六四

今天周日是中国当局血腥镇压北京天安门广场及其周围街区民主示威活动 34 周年，当时中国军队向自己的人民开火。路透社引用该新闻社资料以及中国官方媒体信息回顾六四是夜与是日前后场景。

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路透社回顾中国的天安门广场示威和镇压。六四事件在中国大陆仍然是一个禁忌话题，执政的共产党或政府不会正式纪念。路透社罗列以下导致示威和随后的镇压的一些具有里程碑意义的日期：

1988 年：中国陷入经济混乱，通胀上升接近 30%，引发恐慌性抢购。

1989 年 4 月 15 日：一位主要的改革家和前共产党总书记胡耀邦去世。他的死成为人们对改革步伐缓慢、腐败和收入不平等的不满情绪的催化剂。

4 月 17 日：抗议活动在天安门广场开始，学生呼吁民主和改革。尽管有官方警告，仍有多达 100,000 人聚集。

4 月 22 日：约 50,000 名学生聚集在人民大会堂外，举行胡耀邦追悼会。三名学生试图向政府递交请愿书，概述他们的要求，但他们被拒绝。西安和长沙发生示威与骚乱。

4月24日：北京学生开始课堂罢课。

4 月 27 日：约 50,000 名学生反抗当局并游行至天安门。支持人群高达百万。

5 月 2 日：在上海，10,000 名抗议者在市政府总部游行。

5 月 4 日：更多抗议活动恰逢 1919 年 5 月 4 日运动周年纪念日，这是另一场由学生和知识分子领导的改革运动。抗议活动也恰逢亚洲开发银行在人民大会堂召开会议。学生在上海和其他九个城市游行。

5月13日：数百名学生开始在天安门广场绝食。

5 月 15 日至 18 日：令中国尴尬的是，抗议活动阻止了在人民大会堂外举行的欢迎改革派苏联领导人戈尔巴乔夫国事访问的传统欢迎仪式。但学生们欢迎戈尔巴乔夫并称戈尔巴乔夫是“民主大使”。

5 月 19 日：中共中央总书记赵紫阳在时任总理李鹏和未来总理温家宝的陪同下，在天安门广场看望学生。赵紫阳恳求学生抗议者离开，但无人理会。这是赵紫阳最后一次出现在公众面前。赵紫阳本人后来遭清洗。

5 月 20 日：李鹏宣布北京部分地区戒严。至今仍被许多人辱骂为“北京屠夫”的李鹏一直担任总理直至 1998 年。

5 月 23 日：约 100,000 人在北京游行，要求李鹏下台。

5 月 30 日：学生们在天安门广场为仿照自由女神像的 10 米（33 英尺）高的“民主女神像”揭幕。

5 月 31 日：政府发起的反示威活动称学生为“卖国贼”。

6 月 3 日：市民击退了数千名士兵对天安门的冲锋。催泪瓦斯和枪击子弹在距离广场数百米的地方横飞，广场与周边发生冲突。当局警告抗议者，军队和警察“有权使用一切手段”。

6 月 4 日：清晨，坦克和装甲运兵车开始攻击广场，黎明时分清场。大约四小时后，部队向在广场边缘重新集结的手无寸铁的平民开火。

6 月 5 日：一名身份不明的中国男子站在离开天安门广场的坦克车队前。该图像成为反抗六四镇压的象征在世界范围内传播。

6月6日：中国国务院发言人袁木在电视上说，已知的死亡人数约为300人，其中大部分是军人，只有23名学生确认死亡。中国从未提供完整的死亡人数，但人权组织和目击者表示，这个数字可能达到数千人。袁木本人后来移居美国与家人团聚引发舆论不耻。

6 月 9 日：最高领导人邓小平赞扬军队，并将六四运动归咎于企图推翻党和政府的反革命分子。

路透社说，此资料来源是路透社与中国官方媒体。

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