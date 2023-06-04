台北举办纪念六四烛光晚会 民团称六四也是台湾人的事

台湾/六四

华人民主书院协会等民团4日晚间在台北中正纪念堂前广场举办“六四34周年悼念晚会”，现场以烛光排字8964，传达悼念之意。

华人民主书院协会等民团6月4日晚间在台北中正纪念堂前广场举办“六四34周年悼念晚会”，现场以烛光排字8964，传达悼念之意。 新头壳刊自中央社照片

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据新头壳今天报道称，六四天安门事件34周年，华人民主书院协会等公民团体今天在中正纪念堂举行悼念活动，民团直言“六四也是台湾人的事”；晚间8时9分现场默哀64秒，表达“毋忘六四”哀悼意涵。

华人民主书院协会和其他等多个公民团体以“威权扩张捍民主、凝聚星火撑自由”为题，4日在中正纪念堂举行六四天安门事件34周年系列纪念活动。哀悼晚会于晚间6时40分开始，期间多个接力短讲；现场排灯“8964”，提醒“毋忘六四”。

据该报道，华人民主书院理事长曾建元表示，港区国安法实施后，台湾成为全球华人最重要的六四事件纪念地，由公民团体举办，这是民间自发性捍卫民主的方式。他说，必须提醒台湾人“六四也是我们的事”，因为镇压六四的政权仍每天派出军机、军舰绕行台湾，威胁台湾的民主自由；这个政权还消灭了香港公民社会，“六四其实还在进行中”。

据该报道，悼念晚会现场设有悼念亭，开放民众进行追悼、献花。晚会现场约于7时30分下起滂沱大雨，参与民众撑起雨伞继续听讲未离去。在主办单位带领下，晚间8时9分，现场集体默哀64秒，民众手上烛光在一片黑暗中点点亮起，搭着雨声、场面静肃。

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