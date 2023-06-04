因应南海紧张 德国称明年加派2军舰至印太

德国/南海/中国

有鉴于目前中国与台湾之间的紧张局势不断升级，围绕有争议的南中国海问题致使南海局势有加剧趋势，德国国防部长皮斯托瑞斯周日表示，德国将在 2024 年向印太地区派遣两艘战舰。

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据路透社今天报道称，因南海局势紧张，德国将于 2024 年派遣两艘军舰前往印太地区。

德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯 (Boris Pistorius) 在亚洲最重要的安全会议，即新加坡香格里拉对话会上发表讲话说，各国需要维护以规则为基础的国际秩序和保护主要海上通道。为此，德国联邦政府于 2021 年向印太地区派遣了一艘护卫舰，并将在 2024 年再次向该地区部署海上军事力量。这次是加派一艘护卫舰和一艘补给船。

德国国防部在香格里拉会议分发了国防部长的讲话文稿。

据德国防长说，这些部署并非针对任何国家。但路透社说，这显然是针对中国的。

德国防长解释，“恰恰相反：德国致力于保护基于规则的国际秩序，无论是在地中海、孟加拉湾还是南中国海，我们都已签署国际秩序并应该从中受益。 “

不过，德国通过在该地区展示更大的军事存在，德国正在安全与经济利益之间走钢丝，因为中国是德国最重要的贸易伙伴。

2021 年，德国军舰近 20 年来首次驶入南海，此举促使德国与其他西方国家一道扩大他们在印太地区的军事存在。国际对中国的领土野心越来越担忧。

据路透社说，尽管国际法庭裁定北京的南海主张没有法律依据，但中国坚持声称几乎整个南中国海都是中国的，并在含有气田和丰富渔业的水域的人工岛上建立了军事设施。

欧洲约 40% 的对外贸易航经南海。

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