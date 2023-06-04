天安门母亲今往万安公墓祭拜遇难亲人 发六四祭文

中国/六四

“六四事件”34周年之日，六四罹难者家属团体“天安门母亲”成员今天在当局戒护下，前往北京万安公墓祭拜罹难亲人。她们并发表祭文指出，永不磨灭的记忆和对亲人的思念，将支撑他们坚持不懈地抗争。

2019年6月4日，天安门母亲在公安监督下到目的祭拜，墓碑上的袁立当时是中国电子工业部即将出国进修的研究生。 2019年6月4日照片。资料照片

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据中央社引述香港01、香港商业电台等港媒及网络消息，“天安门母亲”成员们上午在当局安排及严密戒护下，前往埋葬罹难亲人遗骨的北京万安公墓祭拜。根据画面，她们除了献上鲜花及供品外，也当场宣读祭文告慰罹难者。

根据祭文，“天安门母亲”指出，对家属而言， 当年一夜之间突然失去亲人的痛苦, 永远缠绕在心底挥之不去；而在和平时期的34年前，（中国）政府却在北京“真枪实弹，以坦克碾压人群，镇压和平示威者”。祭文说，他们的亲人都是手无寸铁的爱国青年、普通市民和年轻学子，在六四当晚被“丧心病狂、一意孤行的刽子手镇压”，被政府动用国家军事力量“屠杀”。

祭文提到，作为亡者亲属，将永远记得当晚的枪声、坦克声和群众的呐喊，永不磨灭的记忆和对亲人的思念，将支撑他们坚持不懈地抗争。

这篇祭文强调，家属们虽然还没有看到希望, 但是不会放弃，将继续坚持按照“真相、赔偿、问责”三项诉求向政府讨回公道，维护做人尊严，为罹难者伸张正义。期待政府能就当年惨案向所有遇难者家庭道歉，向人民忏悔。

据中央社该报道，六四罹难者刘永良的遗孀张景利日前透过“天安门母亲”脸书（Facebook）专页表示，在这漫长的30余年中，“生活上的困难我都可以忍受承担，心中的苦却没有地方申诉，精神上的痛苦一直伴随着我”。张景利指出，即使过去34年，仍旧不能理解，在和平年代，有什么事一定要动用武装军人、坦克实弹，向手无寸铁的学生和市民开枪才能解决。

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