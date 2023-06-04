欧洲在华使团无惧禁制纪念“六四”

中国/六四

今天是六四事件34周年，中国官方在实体及网络上大力维稳。但德国、英国及欧盟驻中国使团今天透过微博接力声援六四，但不是被删文就是被删留言。其中，德国使馆率先上传一部黑暗中点燃蜡烛又熄灭的短片，令不少中国网友惊呼。

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据中央社今天报道称，此外，除了每年“六四”周年动用人力实体维稳，中国日前传出短片平台抖音通知网红及企业用户，不得在6月3至5日这3天发表敏感内容，其中包括“坦克”、“点蜡烛表情”、“含义不明的数字”，甚至“物体排成一排”等内容及元素。

该报道称综合中国网络讯息及推特（Twitter）帐户“李老师不是你老师”披露，德国驻中国大使馆在今天凌晨0时09分发表一部长度只有21秒的短片。画面一开始是一片漆黑，随后慢慢浮现一根点燃火光的白色蜡烛。但到影片尾声，画面出现雪花噪声，最后重归漆黑，全片没有任何文字说明及旁白。

根据网友反映，德国大使馆这部意在悼念“六四”的短片，大约只存活了不到10分钟就被删除。仅管如此，仍有部分来不及在影片下方留言的中国网友，选择在馆方的置顶贴文留下了Respect、“就喜欢你这样的”、“加油”以及鲜花、手腕、大姆指等正面致意的图案。

在德国大使馆之后，英国驻中国大使馆在中午12时13分，上传了中共官媒人民日报在1989年6月4日“六四事件”当日的头版截图，其中头条是“戒严部队指挥部紧急通告”，二条是“就部队进城值勤受阻，戒严部队指挥部发言人发表谈话”，没有任何文字说明。但这篇截图不久也被删除。

此后，欧盟驻华代表团也在下午3时17分，透过微博发布一张捂著身朵、面带惊恐的人身画像，并写下“我们不会忘记，我们永志不忘那些铭记历史的人”。这篇贴文直到发稿为止仍然存在，下方却有不少评论却被删除或屏蔽，其后则不断有新的留言涌入，多半惊讶这篇贴文至今仍然存在。

据中央社，至于抖音的维稳措施，根据网络讯息，抖音6月1日通知各网红与品牌方用户，要求在6月3至5日这3天禁止发布推广、评论或转发所列出敏感图文名单。其中包括“坦克”、“点蜡烛表情”、“含义不明的数字”、“有年代感的老照片”、“成龙/谭咏麟/曾志伟/梅艳芳等香港艺人”、“含人群聚集/维多利亚港/天安门/颐和园/烛光/物体排成一排”等元素。此外，抖音在通知中更要求这3天内转发、评论和点赞的数字，都不能是“敏感数字”。

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