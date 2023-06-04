港人在压迫下的「六四」悼念：狱中禁食丶香港主教的祈祷……

六四34周年/香港

今天是「六四事件」34周年，在港府高官明确将之定为「特别日子」後，至少已有四人在昨天被警方以「作出具煽动意图的作为」或「在公众地方行为不检」罪予以拘捕，当中包括天安门母亲运动成员刘家仪和前支联会执委关振邦。但港人今天仍继续以不同方式悼念，前支联会副主席邹幸彤狱中绝食34小时；天主教香港教区主教周守仁「为那些硬了的心祝祷」，愿「社会和国家」得疗愈；美国驻港澳总领事馆把脸书专页的图片转为六四纪念；以及更多以不同方式的悼念。

支联会前执委关振邦(左一)和刘家仪, 以及艺术家三木被捕(小图中被警员指着警告的白衣者)

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今天是《港区国安法》生效後的第三个「六四」纪念日，亦是连续第四年公众未能如过往三十年般在维园的烛光晚会中进行悼念，但警方未有放松部署，在铜锣湾一带，警力明显增强，中午前已有数十名军装警员在区内驻守及巡逻，另有至少三辆警车停泊区内作部署，预料下午警员部署会增加。

而早在昨天，警方已在区内加强警力，带走八人，当中四人属即场拘捕，他们年龄介乎50至65岁。根据警方提供的资料，在6月3日被捕的两男两女应是怀疑曾摆放被指具煽动意图物品的牙医李凝姿；在维园前禁食，并展示印有「禁食89643.4秒」(略多於24小时)和「哀悼六四死难者」等A4纸的关振邦和刘家仪；在警方作出警告後仍高喊「香港人唔好惊」丶「唔好忘记你哋系六四」的行为艺术家三木(原名陈式森)。当中只有三木以行为不检罪被捕，其馀三人均以煽动罪被捕。

莫失莫忘续悼念 惟转个人化

但拘捕行动後，仍有不少人以不同方式悼念和呼吁。被捕的刘家仪所属的「天安门母亲运动」今日凌晨便在脸书专页作出呼吁，期望今天大家莫失莫忘，艰苦仍然前行，深信「哪里有烛光，哪里就是维园」，吁请大家将烛光照片放上社交媒体：「但愿在特别的日子，特别的地方，看到特别的烛光」。

在过去几年於晚上才把烛光照片放上脸书的美国驻香港和澳门总领事馆，今年踏前一步，一大清早已把脸书专页的顶头图片改为烛光照，并配上「天安门广场34周年纪念」字眼。

美國在港總領館今天改變臉書圖片, 明言悼念天安門廣場事件34周年(臉書截圖) © (臉書截圖)麦燕庭提供

而因《港区国安法》还柙狱中的前支联会副主席邹幸彤则透过友人向外宣布，今天禁食34小时，以纪念「六四事件」34周年；而监狱方面则以另一理由丶在她禁食的同时安排她转仓至「水饭房」(即单独囚禁)。

另一身陷囹圄的前支联会主席李卓人和副主席何俊仁，过去两年均在「六四」当天，於狱中禁食，李更会於晚上8时点燃火柴作悼念，事後均被单独囚禁以示惩罚。

不少人更在聊天室透露个人的悼念方式，包括在窗边或附近公园燃点蜡烛丶穿整身黑衣及黑袜丶吃素等。

而上月从北京回港的香港教区主教周守仁，则在不公开的脸书向朋友发出「在这特别的一天的祈祷」，指今天在不少港人心中是一个「特别发人深省的日子」，期望可让亡者享受上主永恒的拥抱，「为那些硬了的心祝祷，让他们能逐渐地从深层的恐惧及焦虑中得到软化和释放。」令社会和国家得到疗愈，使人们迈向光亮的明天。

由於感受到压力，教会今年是连续第二年没有举办六四祈祷会，改为在「六四」前为中国祈祷，但有熟悉教会情况的人士说，为谁祈祷，大家心知肚明，亦是教会知所进退之举。

自1989年六四事年後至2019年，支联会均於维园球场举行六四烛光悼念晚会，2020年，警方以疫情为由拒绝集会申请，不少市民自行入内悼念，24人被控筹组或参与未经批准集会；自此之後，港人便无法进入维园球场悼念，今年更让同乡会以举办「家乡市集」庆回归为由而租用了场地。在此之前，保安局长邓炳强和警队出身的特首李家超虽没明令禁止悼念或到维园点燃蜡烛，却明言任何公众活动或个人行为都要符合香港法律，警方会针对每个活动和行为，果断执法。

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