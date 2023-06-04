滕彪：集体记忆不可抹去

追思六四

中国 – 不论在北京还是在香港都无法纪念六四大屠杀。中国公众场合与网上的审查不愿意让人们再唤起悲惨的记忆。本台常驻北京记者拉加德 (Stéphane Lagarde)4日报道说，34年后的6月4日和往年一样一片死寂笼罩着北京和香港街头。

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法广专访人权律师滕彪时，滕彪表示，“中国政府加强了审查和宣传工作。 许多中国人，尤其是年轻人，今天不知道1989年发生了什么。他们不知道香港、西藏甚至新疆发生了什么。 但我认为当局不能完全抹去集体记忆。 因为对于许多没有忘记天安门大屠杀的中国人来说，这是一个重要的时刻” 。

流亡美国的滕彪还表示，“有些人每年都冒着失去自由的风险回忆这段记忆。 在过去的三十年里，目击者、人权活动家、记者和天安门母亲发表了他们对那些悲惨时刻的回忆和叙述。 有些人因此被送进监狱，但集体记忆永远不会被抹去”。

六四难属群体天安门母亲（Tiananmen Mothers）再次通过国际媒体和互联网发声，仍然坚持该群体 20多年前提出的三项诉求，即真相、赔偿、追责，并敦促中共当局公布六四惨案真相和遇难者名单，以期最终公正解决这一历史问题。

香港从3日起在维多利亚公园举办三天的美食市集，取代了过去三十多年在这里举办的六四烛光悼念。本台记者表示，官方希望用美食和民族服装来试图让人们忘记6月4日。

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