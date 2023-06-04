美国东亚和太平洋事务的助理国务卿急访中国

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美国国务院一名高级官员周日抵达北京，计划在未来两天与中国高层举行会议，力促恢复双方沟通渠道。路透社说，此举凸显美国寻求在两国关系紧张之际加强与中国的沟通。美国该高官六四日抵访中国，但美国官方称明天才开始正式访问。

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据路透社今天报道称，美国国务院高级官员在紧张关系中访问中国。美国国务院周六在一份公告中表示，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克将在访问中国期间讨论“双边关系中的关键问题”。美国国务院说，白宫国家安全委员会负责中国和台湾事务的高级主任莎拉·贝兰 (Sarah Beran) 将与他一同出访中国。

世界上最大的两个经济体之间的关系因从台湾和中国的人权记录到南中国海的军事活动等问题而紧张。

美国国务院还公告称，在至 6 月 10 日的地区访问期间，克里滕布林克还将访问新西兰，参加美新战略对话。美国国务院发言人说，克里滕布林克的正式会议将于周一开始。

据该发言人说，在北京期间，克里滕布林克将一如既往地在会见中提出人权问题，并继续倡导中国人民的基本自由。

美国驻北京大使馆没有立即回应有关克里滕布林克行程详情的请求。

克里滕布林克的抵访北京，恰逢 1989 年中国军队镇压北京天安门广场及其周围示威者的34周年纪念日，人权组织称，这场镇压导致数百名甚至数千名抗议者死亡。周六，美国国务卿安东尼·布林肯 (Antony Blinken) 在纪念六四遭镇压行动周年纪念日发表声明说，“受害者的勇敢不会被遗忘，并将继续激励全世界。”

路透社说，讨论天安门广场镇压在中国是禁忌，在社交媒体上受到严格审查。

克里滕布林克此行是在上个月中央情报局局长威廉·伯恩斯访问中国之后进行的。一位美国官员表示，伯恩斯在与中国同行的会谈中“强调了在情报渠道中保持畅通的沟通渠道的重要性”。

同时，美国国防部长劳埃德奥斯汀周六指责中国拒绝举行军事会谈。奥斯汀在新加坡举行的亚洲最高安全峰会香格里拉对话会上发表讲话说，北京方面不愿谈判破坏了在两个竞争对手都在增加军事火力的地区维护和平的努力。

布林肯推迟了原定于 2 月访问中国的行程，此前据称中国间谍气球飞越美国领空，越过敏感的军事地点，引发了两国一场外交危机。但白宫表示，正在进一步努力为布林肯、财政部长珍妮特耶伦和商务部长吉娜雷蒙多的访问提供便利。

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