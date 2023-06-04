英国使馆微博放当年“六四”人民日报头版照片

英国/六四/中国/微博

今天是“六四事件”34周年，即便中国政府多年来，试图彻底抹灭这段历史的所有纪录，仍有许多不畏强权迫害的人士，将相关历史照片、文物散播至世界各国，让历史得以被世人记住。今日中国微博先是传出德国驻中大使馆无惧禁令，PO出悼念六四的短片，接着英国驻中大使馆也PO出，中国官媒过去报道六四的画面，引起哗然。

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据自由时报今天引述消息报道，英国驻中国大使馆在微博发“1989六四人民日报头版”。推特帐户“李老师不是你老师”先是在今（4）日分享，德国驻中大使馆无惧中国政府禁止提起与六四有关的图文禁令，凌晨在中国最大型社群平台微博上公开PO出悼念六四的短片；接着今日中午12点多，英国驻中大使馆也在他们的中国微博官方帐号上，PO文分享一张图片，该图为中国官媒之一的《人民日报》，在1989年6月4日的报纸头版画面，其中头条可看到“戒严部队指挥部紧急通告”，二条则是“就部队进城值勤受阻，戒严部队指挥部发言人发表谈话”。

这篇贴文与照片出现不久，同德国驻中大使馆的短片一样，火速遭到微博官方删除，对此，英国驻中大使馆则在推特发文表示，“今天，我们纪念那些在1989年6月4日中国政府的镇压中失去生命的人们。虽然中国禁止对当日发生的惨烈事件进行任何公开讨论，我们今天在社交媒体上发布这张图片，以此说明党媒事实上曾报导过这一事件”。接着他们更直言，“不管当时还是现在，公民结社、集会和言论自由，这些中国宪法规定的权利都受到压制”。

据该报道，该文一出，再次在网上掀起无数网友哗然，“驻华使馆要集体冲塔啊？”、“自己发的新闻都不能公开，讽刺至极”、“删也没用，只要做过就一定有人知道”、“想抹去历史，就是背叛自己，搧自己耳光”、我支持英国大使馆和德国大使馆，你们可以打我了”、“他们只在掩耳盗铃，只不过他们掩的是中国人的耳、“全世界都来看匪党笑话，可惜这个荒诞的笑话又是用人民的血写成的”。

据自由时报，更有网友表示，“人民日报的东西也不准中国人看，这真是太制度自信了”、“为什么它们就不能承认错误？全世界都错了，就共产主义是对的？”、“连个大驻华使馆都没有言论自由的权利，想想中国百姓的言论自由情况能有多糟，就有多糟！”、“顺便给大家说一下，运动期间人民日报的很多记者去了天安门广场支持学生。80年代的人民日报和现在的人民日报是两种概念！”。

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