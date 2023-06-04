香格里拉对话会 李尚福不点名批亚太“北约化” 美方谴责中国军舰“危险靠近”

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中国防长李尚福周日6月4日在新加坡举行的香格里拉对话会上不点名批评让亚太“北约化”，美国军方谴责6月3一艘中国军舰“危险靠近”在台湾海峡航行的美国驱逐舰。

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中国防长李尚福周日在新加坡举行的香格里拉对话会上发出警告，不点名猛烈抨击某些大国尝试推动在亚太地区建立类似“北约”的军事联盟，企图绑架该地区的国家，这只会让亚太陷入撕裂、纷争和冲突。

李尚福强调亚太需要开放包容的合作，而不是拉帮结派，不能忘记两次世界大战带来深重灾难，不能让这段悲惨的历史重演。

法新社指出中国防长李尚福没有点名具体国家，但他的言论含蓄地针对美国，美国加强了在亚太地区的联盟和伙伴关系，以抗衡北京在该地区日益增加的影响力。

美国与澳大利亚和英国组成的 AUKUS 联盟，而且美国还与澳大利亚、印度和日本组成“四方安全对话”（QUAD）联盟。

此前周六晚间在台湾海峡突发新事件让紧张的中美关系再次升温，美军司令部在一份声明中指责一艘中国军舰 "危险地靠近并且绕过美国军舰中勋号"，当时这艘美国驱逐舰和一艘加拿大军舰在台湾海峡航行。

美国防长奥斯汀在会议上指责中方拒绝军方沟通和会谈，让大国关系陷入僵局，并且谴责中国军队采取“风险越来越大”的行动。

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