中国官媒罕见抨击美国到访高官作秀

中国/美国/克里滕布林克访华

一家中国政府支持的报纸批评美国国务院一位高级官员今天开始访华，称他的访问更多是出于美国自身的目的，即把自己描绘成寻求沟通对话的一方，而不是中国。美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔克里滕布林克昨天抵达北京，有消息说，美国官员访华肩负为更高层美国官员访华作铺垫准备。

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据路透社今天报道称，《环球时报》星期天晚上援引中国专家的话批评美国国务院副国务卿访问中国，其实是试图通过向外界传递坚持寻求与中国沟通的“善意信息”，企图塑造美国是负责任国家的形象，同时试图将沟通不畅或拒不接受对话的责任推给中国。

此尖锐的评论恰逢美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔克里滕布林克抵达北京今天开始正式访问。美国国务院表示此次访问将讨论两个超级大国“双边关系中的关键问题”。自从美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今年 2 月因疑似中国间谍气球飞越美国领空而取消了计划中的中国之行后，中美关系跌至新低。

随着双方在从民主管理的台湾到南中国海的军事活动等问题上发生冲突，紧张局势进一步恶化。

与此同时，台湾外交部表示，美国在台协会主席劳拉·罗森伯格 (Laura Rosenberger) 今天抵达台北，与台湾高级官员会面。据台湾官方中央通讯社报道，她告诉台湾媒体，美国不会在台湾 1 月的总统选举中选边站，华盛顿反对“外部干涉”选举。

美国国防部长奥斯汀周末在新加坡举行的安全峰会上发表讲话说，北京方面不愿谈判破坏了维护该地区和平的努力。中国国防部长李尚福拒绝了在峰会上会见奥斯汀的邀请。李尚福自 2018 年以来因从俄罗斯购买战斗机和设备而受到美国制裁。

据《环球时报》称，一些专家对美方能否在下届美国总统大选前为双边关系注入一些正能量存疑。该报称，对于克里滕布林克此行，该报预计他不会有“任何突破性表现”，只能被视为工作层面的接触。

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