中国服务业5月报扩张

中国/服务业

根据今天公布的一项独立指数显示，中国服务业的活动在5月份连续第五个月增长，由媒体集团财新和标普全球发布的采购经理人指数（PMI）5月份为57.1，比4月份的56.4有所加快。

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中国服务业5月份连续第五个月增长，证实了该行业在2022年底取消清零限制后开始的复苏。低于50的数字表明活动萎缩。任何高于该数字的数据都表明经济扩张。5月份的数字是2020年11月以来的第二高。

根据财新调查，服务的供应和需求继续上升。新出口订单分指数也连续第五个月保持在正值。

近三年来，中国对新冠病毒疫情采取了非常严格的清零政策，几乎是强制性的PCR测试，禁闭和旅行限制，这对经济造成了严重的打击。这些措施在12月初突然被取消。因此，近几个月来，中国民众又回到了餐馆、火车站、机场和旅游胜地，帮助促进了服务业。

根据财新调查，5月份，商业活动和商业需求的上升导致公司连续第四个月增加员工。结合了服务业和制造业的综合指数，从4月份的53.6点大幅上升到55.6点。

据法新社说，中国第一季度的GDP同比增长了4.5%，是一年来最快的速度。这一增长主要是由家庭消费推动的，而工厂活动的回升却迟迟未能实现。

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