加拿大五市逾五千人悼「六四」 评论指有港人即有维园烛光

加拿大/纪念六四

在香港维园难以再出现悼念「六四事件」死难者的烛光晚会之际，全球有34个城市举行不同集会以示悼念和向中国作出抗议，加拿大可说是悼念的尾声，但参与人数可说是海外之冠，单是温哥华和多伦多便有5500人。相关活动的筹组者均有港人影踪，应验社会学者锺剑华所说：「香港人去到那里，维园的烛光就去到那里」，且会延伸至更遥远的时空

温哥华34年来首次把举办地点转往大公园寓意重现维园烛光, 有2500人出席多伦多悼念晚会, 市民轮流在64烛光前献花(小图) 2023年6月5日

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根据主办单位的网上直播和传媒报道，加拿大有五个城市就「六四」34周年举办悼念活动，当中，由满地可自由香港行动组等组织举办的，是到当地中国领事馆前举行抗议集会，并以展示要求中共释放被关押人士来纪念「六四」死难者；而爱民顿的悼念晚会则由当地香港民主阵线举办，并脸书显示，参加者有约三十人。阵线表示，作为离散香港人和支持民主自由人士，他们彷佛有种责任要继续燃点悼念烛光，寻求「六四」真相和追究责任。

至于较多港人聚居的多伦多和温哥华，举办者均是1989年民运时成立及后期的港人组织。两地主办单位分别在集会结束时宣布，有2500人和3000人出席晚会。人数远超同样有较多港人的英国伦敦集会。而在温丶多两市晚会上，亦有香港民主女神像等2019年反修例运动物品丶高唱《愿荣光归香港》，以及要求释放香港民主派人士，包括前支联会主席李卓人丶副主席何俊仁和邹幸彤等。

多伦多的集会有演讲丶献花丶合唱《自由花 》等安排，1989年民运时曾上北京的李兰菊，在大会发言时表示，或连有人认为悼念晚会行礼如仪，但每一支烛光都有它的重量，而香港维园逾三十年不断的烛光亦令「六四事件」成为国际议题，期望大家从按强权写就的剧本令烛光沉寂和以烛光撕开强权的谎言中知所选择。大会其后表示，期望明年35周年时举办万人烛光悼念晚会。

温哥华今年的晚会举办地点，(则由过去33年的中国领事馆前移师至李林思齐公园举行，声称是要「维园烛光重现温哥华」，有多年参与者向本台指出，这是饶有深意的转变，期望温市人接好棒，纵使烛光不如维园亮，也要薪火相传。

身处英国的香港社会学者锺剑华则在6月4日撰文表示，三十年来坚持六四真相，是港人共同体的连系，而即使困难，亦有港人冒着被捕风险到维园悼念，叫港人不要怕；流离世界各地的很多香港人亦尽力把烛光从维园带到世界不同角落。据他了解，在 6月4日这一天，世界各地将会有超过46个不同形式的「六四」悼念活动。

他认为，这些烛光或许未能如维园六四悼念晚会般明亮，但这星星之火，已经放洋五洲，令邪恶的权势更难扑熄。而三十多年来对「六四」的悼念，并没有因为没有维园晚会而失色，反而是延绵万里，照亮更广阔的空间，也必会延伸至更遥远的时空。

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