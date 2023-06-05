另一种接触？美中罕见同台军演

印尼/「科莫多-2023」/中国/美国

美国与中国虽存在歧见，并且互相指责，但计划都派军舰参加在印尼登场的「科莫多-2023」多国海上联合演习。多个国家，包括中国与美国共派17艘军舰参演，演习将聚焦协调「非军事行动」，30多个国家的官员今天观摩演习开幕。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，美国与中国虽存在歧见，都派军舰参加今天在印尼登场的「科莫多-2023」多国海上联合演习（2023 Multilateral Naval Exercise Komodo, MNEK）。

华盛顿和北京在外交、军事、科技和经济领域竞争激烈，美军已加强亚太区域行动，以对抗日益强势的中国。中国近来在台湾周边举行了数轮军演。美国驻雅加达大使馆发言人昨天告诉法新社，美国海军已派出一艘沿海作战舰参演。发言人还说，这项演习将使美国「与志同道合的国家、盟邦和伙伴一起化解共同的挑战」，比如人道救援和灾难应对。

中国国防部上周也表示，将应印尼海军邀请，派遣一艘驱逐舰和一艘护卫舰参加演习。

据法新社看到的名单，澳大利亚和俄罗斯也称派遣军舰参演。

印尼官员表示，本次将有17艘外国军舰参演，演习将聚焦在与主要盟邦的「非军事行动」。印尼海军发言人表示：「MNEK是一种非战争训练，优先考虑区域的海上合作。」

消息没提参演国是否有双边互动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅