淀粉柠檬酸充神药蒙坑不少中国人

中国/假药

中国湖北南漳警方破获制贩假药集团，起赃非法获利5000万元人民币，嫌犯把淀粉和柠檬酸混制五颜六色的胶囊，号称是可治疗糖尿病、高血压等疾病的“神药”，以几毛钱的造价，推销经正经药店高价兜售蒙骗民众。

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据中央社引述消息称，湖北警方药房发现“三阳肾宝”、“强力宝”等宣称可降脂降血压的成药，经鉴定居然都是假药。湖北襄阳市南漳县公安局李庙派出所副所长李云龙表示，假药的成分主要是淀粉、柠檬酸和若干少量的中药粉末等混合，谎称能降脂、降血压。

中国媒体的消息揭露，在湖北当地一名嫌疑人生产假药的现场，警方就查获了各种制造假药的设备和大量的假药成品、半成品和原材料。

中国假药泛滥，先前大疫之际，美国药厂辉瑞（Pfizer）生产、治疗COVID-19的用药倍拉维（Paxlovid）因定价问题未纳入中国医保，仅能自费购买。于是中国民众退而求其次，改选印度制的Paxlovid学名药“绿盒”（Primovir）和“蓝盒”（Paxista），然而中国上海检测机构指出，送检的仿制药中高达9成为假药，不含奈玛特韦（Nirmatrelvir）成分。

该报道称，甚至还有不肖分子在疫情期间贩售假疫苗，不但包装几可乱真，还有仿冒条码，外观难以辨识，一剂要价498元。

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