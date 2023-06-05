美中两国高级外交官在北京会晤结束

美中两大世界经济体近年来因为台湾、人权和中国扩展军力等议题而陷入紧张。最近，美国白宫加大了恢复美中高层接触以维持沟通渠道畅通的努力。负责亚太事务的美国高级外交官星期一(6月5日)在北京与中国外交部高级官员举行了会谈。

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美国国务院发表声明说，美国国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)和白宫国家安全委员会负责中国与台湾事务的高级主任贝莎兰(Sarah Beran)与美国驻中华人民共和国大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)一道会晤了中国外交部常务副部长马朝旭和美大司司长杨涛。

声明说：“双方进行了坦率和富有成效的讨论，这是维持沟通渠道畅通的持续努力的一部分，并建立在最近两国间高层外交的基础之上。双方就双边关系、海峡两岸议题、沟通渠道和其他事务交换了观点。”“美国官员明确表示，美国将有力竞争并挺身维护美国的利益与价值观。”

美方的声明提到了贝莎兰职务的全称，但是中国外交部发言人汪文斌只提到她是“白宫国安会中国事务主任”，略去了“台湾”。

美国之音报道：康达等人的北京之行正值北京天安门民主运动34周年的敏感时期。美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)就六四事件34周年发表声明说：“我们不会忘记那天遇难的人们展现出来的勇气。”

康达的出访行程将持续到6月10日，他将访问新西兰并参加美国和新西兰的战略安全对话，讨论气候变化、技术、经济和安全合作等影响两国的议题以及美方所说的“我们对太平洋的共同承诺”。

美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）也陪同美国高级官员出席了这两次会谈。他稍早接受“连线中国”（The Wire China）采访时表示，北京正在跟美方表明在经济合作方面有“极大的兴趣”，正在考虑恢复双方讨论。但中国新的《反情报法》将让美国商界“不寒而栗”，因为法律措辞“非常宽泛，以至于正常的商业活动现在都可以被解释为间谍活动”。

为应对中国的经济胁迫，伯恩斯建议在华外企增加供应链的弹性，并让供应链多样化。“（美国需要）阻止和转移对我国和对我们友好国家进行胁迫的努力。”

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