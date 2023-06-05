美国海军公布中国军舰在台湾海峡拦超美国军舰图片 专家称中国在警告游戏规则变了

中国/美国/台湾海峡

美国海军发布了一段关于美国军舰穿行台湾海峡时与中国军舰发生“不安全互动”的视频，显示一艘中国军舰在敏感水道上超越美国驱逐舰。路透社说，美国所称的这个危险的事件，发生在中美关系恶化之际。

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美国海军所展示中国军舰在台湾附近的不安全互动发生之际，两国都因没有举行军事会谈而在新加坡召开的香格里拉安全与防卫论坛会议时相互指责。中美两国在从贸易、台湾到俄罗斯入侵乌克兰等方方面面都存在分歧，并引发了未来对峙可能失控的担忧。

据美国军方称，美国USS Chung-Hoon 驱逐舰和加拿大的 HSMC 蒙特利尔护卫舰星期六正在海峡进行“例行”航行，当时中国军舰在美国船只前面切入，距离不到 137 米。在美国海军周日晚些时候发布的视频中，可以清楚地看到一艘中国军舰超过“中勋”号航道。而Chung-Hoon 没有改变航向。

据路透社说，视频里可以听到英语的声音，显然是在向中国船只发送无线电信息，警告不要“试图限制航行自由”，但由于风声，确切的措辞不清楚。

对此，中国外交部发言人汪文斌说：“中国军队采取的措施是完全合理合法、专业安全的。”在被问及美国海军发布的这段视频时，王汪文斌在今天的例行记者会上说：“美方挑衅在先，中方依法依规处理。”

周六晚上，中国军方指责美国和加拿大罕见地联合航行“故意挑起风险”。

中国军事评论员宋忠平告诉路透社，这种“近距离拦截”是中国海军能力和“勇气”的体现。

这是最近几天发生的第二次此类遭遇。据美国称，5 月 26 日，一架中国战斗机在南海国际领空上空靠近美国军用飞机进行了“不必要的侵略性”机动。

美国智库兰德公司的高级国防分析师德里克·格罗斯曼说：“在我看来，北京已指示中国部队对被认为正在入侵的美国和盟国的部队做出更果断的反应。”他警告说：“中国这样做只会增加误判的可能性，即船只或飞机意外相撞，进而可能演变成武装冲突。”

台湾国防部周日称中国对美国和加拿大船只的行为是“挑衅”，并表示维护海峡的和平与稳定是自由民主国家的共同责任。

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