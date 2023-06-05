联合国对香港六四拘捕称震惊

联合国/香港/六四

联合国5日对与纪念天安门广场运动遭镇压 34 周年有关的香港拘留事件感到震惊。联合国人权事务高级专员在推特上呼吁各当局释放任何因“行使言论与和平集会自由”而被拘留的人。但中国表示香港正在从“混乱”走向繁荣。

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香港警方表示，他们周日以“破坏公共秩序”为由拘留了 23 人，其中以“妨碍警察”的罪名逮捕了一名 53 岁的妇女。香港警方昨天的逮捕与当地纪念1989 年北京暴力镇压亲民主抗议活动34周年相关。

联合国人权事务高级专员在推特上呼吁释放任何因“行使言论与和平集会自由”而被拘留的人。

香港公共广播公司香港电台称，周日被拘留的 23 人后来全部获释。

中国外交部发言人汪文斌表示，北京坚定支持香港当局维护安全稳定的努力。

汪文斌还在周一的例行新闻发布会上表示，中国政府对1980 年代后期发生的政治动荡早就有了明确的结论。汪文斌并说：“我还要强调，任何以此为借口抹黑中国、干涉中国内政的企图都不会得逞。”

中国外交部周日晚间发表声明说，“今天的香港正沿着‘一个国家、两种制度’的正确轨道走向稳定繁荣。”

中国外交部发言人警告说，包括美国在内的“外部势力”应维护国际法，停止对香港进行“徒劳的政治操弄”以遏制中国。

香港行政区对言论和公众抗议活动的限制扼杀了曾经纪念天安门镇压周年纪念的大规模烛光守夜活动。但台北、伦敦、纽约和柏林等城市继续纪念六四。

路透社说，香港数百名警察在维多利亚公园附近进行了拦截和搜查行动，并部署了装甲车，这里是以前每年举行纪念六四守夜活动的地点。

香港活动人士说，警方的这种行动是中国镇压香港异见人士的更广泛行动的升级。

周日，美国领事馆在 Facebook 上发布了一张照片，照片上所有的窗户都排着蜡烛，并写有“在记忆中”的字样。

加拿大领事馆在其 Facebook 上表示，它与香港人民和世界其他地方的人民一起“记住 1989 年 6 月 4 日对手无寸铁的和平公民的暴力镇压”，还说加拿大与所有“被阻止维护他们的公民权利，包括和平集会的权利的人站在一起”。

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