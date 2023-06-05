香港警方抓扣一保时捷：车牌是US8964

香港/六四

香港警方昨天在天安门镇压34周年纪念日扣押一辆车牌为“8964”的跑车。但该车主表示，在之前的车辆检查中从未被指控有六四相关问题。警方是以浮雕车牌和刹车被修动过的理由扣押的。

广告 继续浏览后续

据香港自由新闻报道称，一辆牌照为“US8964”的汽车于周日在铜锣湾被扣押，这天正是镇压六四34 周年纪念日。

该车的车主 Anthony Chiu 告诉 HKFP，警方以他的浮雕车牌和刹车作为扣押车辆的理由。他补充说，他的车被扣 72 小时。车主说，“今年是第一次 我的车被扣押。去年，在警察放我走之前，我也曾被警察拦了两次。”他说，在之前的车辆检查中，他的浮雕车牌从未出现过问题。

他说，他周日进入铜锣湾后不久就被多辆警车包围。车主告诉记者，他就住在附近，是出来吃晚饭的。一位路人告诉他，他的车有一个“非常漂亮的牌照”。

周日是香港在新冠之后的第一个天安门运动被镇压的周年纪念日。这也是香港已经不再有正式纪念活动的第四年。

天安门镇压发生在 1989 年 6 月 4 日，镇压结束了中国数月的学生主导的示威活动。据估计，当人民解放军驱散北京的抗议者时，有数百人，甚至数千人死亡。

该报道称，今年尽管没有举行有组织的哀悼活动，但香港警察还是大量出动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅