2023第七届世界无人机大会在深圳开幕

世界无人机大会

中国 – 2023第七届世界无人机大会暨第八届深圳国际无人机展览会5日在深圳会展中心闭幕。本届共有海内外300多家企业携带3000多架（台）无人机系统装备新产品展示。1300多家深圳无人机企业贡献产值750亿。

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中新网报导，本次大会展览面积达2.5万平方米，大会连三天通过“主题大会、产品展示、竞速比赛”等活动，全方位、多维度地展示中国无人机产业发展成果。

大会秘书长杨鹏表示，本届大会有100多个国家和地区的万名行业专家、学者、企业家参会参展，各国专家围绕无人机前沿技术、城市空中交通、物流应急、安全管理、教育培训、人工智慧机器人、载人无人驾驶航空器、低空飞行汽车、低速无人车、水域无人系统等主题，设置了36场专题论坛。

还有30多位中外院士、400多位学者及无人系统知名专家、企业家，通过主题报告、主旨演讲或圆桌会议分享等形式，共同探讨无人系统的智慧化应用、产业落地和低空经济发展趋势。

随着物联网技术的快速发展，无人系统产品已为海陆空全空间一体化的产业链提供服务。无人机、无人车、无人船、机器人等密切协作，发挥各自优势，达到取长补短的作用，形成了以无人机、无人车为代表的新型供应链体系。

如今，无人系统无处不在：物流无人机快速配送包裹、无人机机巢自动电力巡检、地面无人车直接配送货物上门、防疫机器人自动消毒防疫、无人船水上搜救等。

美团副总裁兼无人机事业部负责人毛一年在会中表示，随着无人机技术和物流网路的发展，规模化将极大地降低成本，到2040年无人机配送可能会占到当日包裹递送量的30％。

截至2022年底，大陆全国无人机运营企业1.5万家，年产值达到1170亿元人民币，注册无人机95万架，无人机即时飞行约3.86亿架次，飞行时长约1668.9万小时。

其中，深圳已成为全球名副其实的无人机制造业高地，具有完整无人机产业链。深圳市无人机企业1300多家，产值750亿元。根据深圳市无人机行业协会预计，到2024年，无人机在大陆国内的市场规模将达1600亿元，其中快递物流方面的无人机市场规模约300亿元。

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