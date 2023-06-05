Béatrice Desgranges朗诵刘晓波诗歌献给天安门母亲
密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，Béatrice Desgranges自学中文，曾经将刘霞的诗歌翻译成法文。她在六四纪念会上朗诵了她自己翻译的刘晓波诗歌的一部分。
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【纪念六四】刘晓波：孩子•母亲•春天（诗歌）
发表于2021 年 06 月 16 日 由wy
——为“天安门母亲”网站开通而作
一
十九年前
残忍的六月突降
风很冷
雨水垒满碎石
砸在母亲的心头
春天的残忍
没有萌芽便凋零
没有花朵便腐烂
在一切还未到来之前
一切已经被彻底毁灭
凝视年轻的遗像
一根针插进母亲的眼睛
瞬间的失明
大脑的雪亮
泪水像枯草
萧瑟在荒野中
遥远的亡灵
那么遥远
夜倒悬
旗帜被抛向水中
波纹扭曲的影子
顷刻笼罩大地
二
出门前，孩子曾许诺
为母亲画出六月的风
温暖的绿色的风
追风的孩子突然倒下
后脑中弹
右手瘫痪
画笔被钢铁碾碎
六月的风变成血色
灌满母亲的身体
有人说
为自由而死
是一种伟大
为自由殉难的孩子
已经接近神圣
而母爱，基于血缘
宁愿自己的孩子
活在平凡中
如今，浪漫的年龄远去
留下生命废墟的记忆
十九年了
每一年都是三百六十五呼唤
回来吧
扑倒在春天的孩子
映在母亲的眼底
没有鲜花和青草的坟墓
有白发缠绕
每个夜晚
亡灵都能触摸到了母亲的天空
像十月怀胎
倾听母亲的心跳
三
亡灵的春天弥漫一切
春天的亡灵穿透一切
死亡唤起的觉醒
挽救了母亲绝望的时刻
不抱怨彼岸的遥远
不蔑视此岸的平庸
生命无价
甚至连蚂蚁
也不容贬低
谁的眼泪
能穿越深涧里的顽石
让坚硬的棱角一点点圆润
从还有温度的身体
释放出那束仅有的余光
为母亲照亮一条路
屠杀升华了亡灵
亡灵升华母爱
超越血缘
超越高悬于头上的太阳
四
逃避自由的人活着
灵魂却死于恐惧中
渴望自由的人死去
亡灵却活在反抗中
突然撕裂的思想
看不见疤痕的伤口
压抑太久的声音
讲述坟墓的故事
伤痕累累的烛火
洞彻灵魂的荒芜
亡灵的目光
凝视着母亲
母亲的目光
逼视每一个春天
母亲对六月许下的诺言
让影子叹息
让石头飞翔
五
年轻的亡灵
不要说失败
不要说荒废了十九年时光
在母亲的祭奠中
孩子们倒下的那一刻
已经永恒
曾经的热血
至今依然沸腾
割不断的烛光和夜晚
超越年龄
也超越死亡
把未完成的爱
交给母亲的白发
年轻的亡灵
相信母亲吧
母爱是火
即便熄灭了
也会用灰烬兑现诺言
2008年5月
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