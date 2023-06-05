中国/人权

Béatrice Desgranges朗诵刘晓波诗歌献给天安门母亲

密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，Béatrice Desgranges自学中文，曾经将刘霞的诗歌翻译成法文。她在六四纪念会上朗诵了她自己翻译的刘晓波诗歌的一部分。

06:11 密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，2023年6月4日，巴黎。 © 法广