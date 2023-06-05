中国/人权

Béatrice Desgranges朗诵刘晓波诗歌献给天安门母亲

密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，Béatrice Desgranges自学中文，曾经将刘霞的诗歌翻译成法文。她在六四纪念会上朗诵了她自己翻译的刘晓波诗歌的一部分。

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密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，2023年6月4日，巴黎。
密切关注中国民主人权信息的法国退休哲学教师Béatrice Desgranges 在会上朗诵了刘晓波2008年为“天安门母亲”网站开通而作的诗歌，2023年6月4日，巴黎。 © 法广
作者： 法广
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【纪念六四】刘晓波：孩子母亲春天（诗歌）

发表于2021 06 16 wy

——天安门母亲网站开通而作

十九年前

残忍的六月突降

风很冷

雨水垒满碎石

砸在母亲的心头

春天的残忍

没有萌芽便凋零

没有花朵便腐烂

在一切还未到来之前

一切已经被彻底毁灭

凝视年轻的遗像

一根针插进母亲的眼睛

瞬间的失明

大脑的雪亮

泪水像枯草

萧瑟在荒野中

遥远的亡灵

那么遥远

夜倒悬

旗帜被抛向水中

波纹扭曲的影子

顷刻笼罩大地

出门前，孩子曾许诺

为母亲画出六月的风

温暖的绿色的风

追风的孩子突然倒下

后脑中弹

右手瘫痪

画笔被钢铁碾碎

六月的风变成血色

灌满母亲的身体

有人说

为自由而死

是一种伟大

为自由殉难的孩子

已经接近神圣

而母爱，基于血缘

宁愿自己的孩子

活在平凡中

如今，浪漫的年龄远去

留下生命废墟的记忆

十九年了

每一年都是三百六十五呼唤

回来吧

扑倒在春天的孩子

映在母亲的眼底

没有鲜花和青草的坟墓

有白发缠绕

每个夜晚

亡灵都能触摸到了母亲的天空

像十月怀胎

倾听母亲的心跳

亡灵的春天弥漫一切

春天的亡灵穿透一切

死亡唤起的觉醒

挽救了母亲绝望的时刻

不抱怨彼岸的遥远

不蔑视此岸的平庸

生命无价

甚至连蚂蚁

也不容贬低

谁的眼泪

能穿越深涧里的顽石

让坚硬的棱角一点点圆润

从还有温度的身体

释放出那束仅有的余光

为母亲照亮一条路

屠杀升华了亡灵

亡灵升华母爱

超越血缘

超越高悬于头上的太阳

逃避自由的人活着

灵魂却死于恐惧中

渴望自由的人死去

亡灵却活在反抗中

突然撕裂的思想

看不见疤痕的伤口

压抑太久的声音

讲述坟墓的故事

伤痕累累的烛火

洞彻灵魂的荒芜

亡灵的目光

凝视着母亲

母亲的目光

逼视每一个春天

母亲对六月许下的诺言

让影子叹息

让石头飞翔

年轻的亡灵

不要说失败

不要说荒废了十九年时光

在母亲的祭奠中

孩子们倒下的那一刻

已经永恒

曾经的热血

至今依然沸腾

割不断的烛光和夜晚

超越年龄

也超越死亡

把未完成的爱

交给母亲的白发

年轻的亡灵

相信母亲吧

母爱是火

即便熄灭了

也会用灰烬兑现诺言

20085

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