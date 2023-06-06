中俄战略轰炸机6日在日本周边举行“联合战略巡航”

中俄军机“联合战略巡航”

中国国防部6日宣布，中俄两国军队于同日在日本海和东海空域进行“联合巡航”。 中国国防部网约在北京时间6月6日中午12点宣布：根据中俄两军年度合作计划，6月6日，双方在日本海、东海相关空域组织实施第6次联合空中战略巡航。

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2019年7月23日，中国与俄罗斯两国空军在东北亚地区组织实施了首次联合空中战略巡航。中方派出2架H6K战略轰炸机，与俄方2架Tu-95战略轰炸机混合编队，在日本海、东海有关空域按既定航线组织联合巡航。在这以后，于2020年12月、2021年11月、2022年5月、2022年11月分别进行第二次、第三次、第四次和第五次联合空中战略巡航。

日本防卫相滨田靖一6月3日与中国国务委员兼国防部长李尚福在新加坡举行会谈，在会谈中，滨田指出中俄轰炸机和舰艇在日本周边的联合行动是对日本的示威，表达了严重关切。

去年，中俄曾两次出动可搭载核弹头的战略轰炸机在日本周边巡逻。日本防卫省去年5月24日宣布，中俄共6架轰炸机联合飞越日本周边地区，当时在东京正在举行日美澳印合作框架“四边机制”峰会，有可能此次飞行是对此次峰会的牵制。俄罗斯国防部当天声称与中国进行了“联合巡航”。

去年5月24日，中国4架H6轰炸机和俄军两架Tu95轰炸机编队飞行。中国4架飞机从东海穿过日本海后，更换了两架飞机，往返于太平洋。航空自卫队战斗机紧急起飞加以对应。

去年11月，俄罗斯Tu-95MS等可携带核武器的远程战略轰炸机与中国可搭载核弹头的军用H6战略轰炸机进行了联合巡逻飞行。俄罗斯国防部在一份声明中说，俄罗斯飞机在历史上首次在联合空中巡航中完成在中国机场的降落，而中国飞机则完成了在俄罗斯机场的降落。当时，日本防卫省认定具有明显示威意图，通过外交渠道向中俄双方表示“严重关切”。日韩战斗机曾紧急起飞应对。

而俄罗斯国防部5日宣布，俄罗斯两架能够携带核武器的远程战略轰炸机TU95MS在巴伦支海和挪威海上空飞行了约5个小时。

巴伦支海和挪威海靠近今年4月加入北大西洋公约组织（NATO）的芬兰，以及正在申请加入的瑞典，瑞典因俄入侵乌克兰问题与其激烈对立，这一航行被视为对两国的一种牵制。

而俄罗斯外交部长拉夫罗夫6月5日表示，美国制造的 F-16 战斗机可以“携带”核武器，并警告说，将它们交给乌克兰将进一步使冲突升级。

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