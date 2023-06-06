中化加强对倍耐力的控制引发意大利政府审查

外商投资

中欧 – 意大利监管机构正在调查中国的中化集团加强控制意大利轮胎制造商倍耐力（Pirelli）的努力。中化集团（SinoChem）拥有倍耐力37%的股份，已经成为倍耐力最大的控股股东。新的股东协议使中化集团能够选择倍耐力董事会15名成员中的9名。

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倍耐力首席执行官马可·特隆凯蒂·普罗维拉于2015年将这家拥有150年历史的公司出售给中国化工（ChemChina）。中国化工是中国国营化工公司中化集团的一部分。

意大利政府有能力根据所谓的“黄金权力”审查此类事项，管理被认为对该国具有战略意义的资产。

这项调查是在西方政府对中国的影响力和政府对商业利益的潜在干预感到担忧之际做出的。

2015年，当意大利轮胎大亨普罗韦拉(Marco Tronchetti Provera)以77亿美元的价格将该国制造业皇冠上的明珠之一——倍耐力(Pirelli)出售给中国化工(ChemChina)时，许多意大利人都惊呆了。

政界人士和投资者担心，倍耐力的技术将被转移到其新的中国母公司，后者现在是中国国有化工巨头中国中化(Sinochem)的一部分。但通过婚姻进入皮雷利家族(Pirelli family)的特龙凯蒂•普罗韦拉为出售进行了辩护，该交易使他能继续执掌这家有着150年历史、被誉为“轮胎界普拉达(Prada)”的企业。

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