中国与美国对话 克里登布林克称会谈率直

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美国负责东亚事务的副国务卿丹尼尔-克里登布林克今天仍在中国北京访问。中国外交部今天说，中国和美国的高级外交官在北京就如何改善因无数争端而受损的双边关系举行了 "坦诚 "和 "建设性 "的会谈。美国国务院说，周一的会议是 "坦率和富有成效的"，是 "保持开放的沟通渠道的持续努力 "的一部分。

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美国负责东亚事务的副国务卿丹尼尔-克里登布林克过去几天一直在中国首都，她并由美国总统拜登的中国和台湾事务顾问萨拉-贝兰陪同一道访华。

周一，这两位美国官员会见了中国外交部副部长马朝旭，并与中国外交部北美和大洋洲司司长杨涛举行会谈。据中国外交部说，双方就改善中美关系和妥善处理争端进行了坦诚、建设性和富有成效的会谈。据中国外交部说，"中国明确了中国在台湾问题上的严正立场"，这是两国之间的主要争论点，并说双方同意继续沟通。

法新社今天报道称，中国认为台湾是中国省份之一，自1949年中国内战结束以来，中国还没有成功地将台湾与中国其他领土统一起来。北京说，它希望与台湾和平 "统一"，但不排除使用武力的可能性。

中国和美国在其他一些问题上存在分歧，包括在新技术领域的主导地位、维吾尔族穆斯林的待遇、贸易、香港和南中国海。

据美国国务院说，周一的会谈是坦率和富有成效的，是保持开放的沟通渠道的持续努力的一部分。美国国务院称，"双方就双边关系、两岸问题、沟通渠道和其他议题交换了意见。"美国官方说，美国官员还 "明确表示，美国将大力争取和捍卫美国的利益和价值观"。

最近几天发生了两起涉及中国和美国军舰和飞机的事件，一起发生在南中国海上空，另一起发生在台湾海峡。周一，白宫指，中国干扰和驱赶美国飞机和军舰的举动是侵略性的。而北京谴责这些都显示是美国的挑衅行为。

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