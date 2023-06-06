六四中国军方网站也遭骇：植入坦克人与“毋忘六四”

中国/六四

六四事件34周年当天，中国多个网站遭骇客攻击，植入“毋忘六四”与当年坦克车驶入北京镇压的照片，其中包括解放军陆军工程大学与航天工程大学。这些网站迄今无法进入。

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据中央社今天引述消息报道说，解放军学校网站6月4日被骇。植入“毋忘六四”。此前国际骇客组织“匿名”（Anonymous）推特官方帐号5月31日宣布，“哈罗，中国，我们回来了”，网友纷纷呼吁采取行动，提醒中国民众不要忘了1989年六四事件。

推特1日出现“Anonymous64”新帐号，IP位置显示在中国。第一则推文上传当年示威者只身挡住一排解放军坦克的经典照片，强调“毋忘六四”。“Anonymous64”5日贴出多张截图表示，已攻击中共网站，要让世界看到中国的真实，以及六四天安门事件的真相。

截图显示，解放军陆军工程大学、航天工程大学官网被骇客入侵，首页被植入“毋忘六四”黑底红字标题，还被植入当年解放军坦克车驶入北京镇压的照片。

截图显示，骇客还植入一张题为“作风优良，能打胜仗”的恶狗追松鼠的漫画，嘲讽解放军。5月间，中国脱口秀演员House（李昊石）在表演谈到自己领养了两条野狗，牠们在追松鼠时，让他想起来8个字“作风优良，能打胜仗”，事后被控“辱军”遭立案调查。

中央社说，截图显示，被骇的还有一些中国政府、医院、学校网站。“Anonymous64”并称，这次攻击目标是电子看板，地点遍及北京、上海、重庆、泉州、香港等。截图显示，有电子看板网站被骇改播“毋忘六四”、“还我言论自由”等图。

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