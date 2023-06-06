北京高规格接待德国社民党领袖克林贝尔

据《法兰克福评论报》报道，德国最大执政党社民党领袖拉斯克林贝尔（Lars Klingbeil）对中国进行了为期两天的访问。东道主殷勤款待这位政治家，并说了一些暖心的话。

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德国社民党目前的处境并不顺利。在德国电视一台德国趋势调查中，社民党目前只占18%，和在野党选项党不相上下。对德国红绿灯政府，德国人也只有1/5对其工作表示满意。因此，中国政府这几天为克林贝尔筹办的高规格招待会，对这位45岁的德国政治家来说，可算是一剂强心针。据新华社报道，中国国务院总理李强周一对德国来的客人说，“我们希望，社民党将在德国和欧洲发挥重要作用。”

但李强将他热情的话语与明确的工作委托结合起来。李强表示，社民党必须“保持其对华政策的基调，即：理性，对话与合作。” 换句话说，北京希望社民党能确保其联盟伙伴也认识到与中国密切合作的优势。

长期以来，北京一直对德国执政党绿党和自民党的中国政策感到恼火。比如，绿党籍外长贝尔伯克四月中旬访问中国时，批评敦促之多，以至于中国外长秦刚回应说，中国“不需要来自西方的说教者。”

但在款待德国社民党时，中国亮出的是另一番场景。中国中央电视台在克林贝尔会晤李强总理后报道说，中国共产党希望扩大与社民党的交流，以将“与德国的伙伴关系提升到一个新水平”，并“共同保护商业和贸易合作”。李强说，“如果有更多的德国企业来中国，我很高兴。”他承诺改善市场准入和知识产权保护。

社民党发言人向德新社表示，会谈是“开放和有建设性的”，双方讨论了乌克兰战争，德国多元化战略，裁军和军控问题以及人权状况。中方表示，克林贝尔还表示，“脱钩不是德中关系的选项”。

克林贝尔还会晤了中国首席意识形态理论家王沪宁。德新社报道说，他们的谈话时间比计划的要长很多。作为中共中央政治局常委，王沪宁在中国等级制度中排名第四。新华社报道说，王沪宁对社民党多年来为中德关系发展做出的积极贡献表示肯定。

北京政府如此拉拢德国社民党人，应与德国政府的中国战略至今未能出台有关。德国社民党在对华政策上较为温和，与伙伴绿党和自民党的强硬态度存在分歧。北京显然希望社民党能为德国的中国战略定调，并已将总理朔尔茨代表的社民党定位为合适的朋友。

但德国社民党已不再是中国共产党的天然合作伙伴。比如，克林贝尔一月接受德国《时代》周报采访时，警告北京说，“如果中国进攻台湾，我们与中国的关系也将发生根本性变化，就像现在与俄罗斯的关系一样。”

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