台湾新党代表团访华 王沪宁接见

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中共中央政治局常委、中国全国政协主席王沪宁昨日在北京会见到访的新党代表团。中国国台办主任宋涛转述王沪宁讲话时提及，“九二共识”是打破两岸关系僵局的唯一出路。自由时报今天报道指，民进党立委王美惠今日受访表示，台湾多数民众不接受九二共识，也不支持跟中国统一，并说“那个是马英九才会接受”。

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中共中央政治局常委、中国全国政协主席王沪宁5日会见到访的新党代表团。据中央社报道称，新党主席吴成典率团访问北京，中国大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛下午在双方共同参与的“两岸关系前瞻与思考”研讨会致词时表示，新党代表团是中国大陆疫情平稳后首个到访的台湾政党代表团，对推动两岸关系发展具有积极意义。

宋涛提到，王沪宁上午会见了新党代表团，深刻阐述了新形势下对台大政方针，指明两岸关系发展的道路和前景，“揭示了祖国统一、民族复兴的大势不可阻挡”，充分彰显对台湾内部“爱国统一力量”的“高度肯定和殷切期望”。

中央社称，全国台企联会长李政宏在研讨会中场休息时对台媒表示，台商关心两岸要和平、不要战争，对于明年的台湾大选，无论哪个政党的候选人，一定要将两岸关系列为重中之重。

据自由时报引述民进党立委王美惠表示，新党在台湾没有民意基础，无法代表台湾人民。九二共识内涵是一中，台湾民众不接受九二共识，那个是马英九才会接受，奉劝中国不要选举到了又在出烂招。

王美惠还指出，台大研究生只是在香港维园纪念六四就被逮捕，台湾是一个民主自由国家，不会想跟中国统一。在台湾，主张要与中国统一的是少数，新党并不能代表台湾2300万老百姓，中共只是利用新党对台统战，台湾绝不接受九二共识。

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