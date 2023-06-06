欧盟通过反经济胁迫措施 嚇阻他家经济制裁

中国/欧盟

欧盟于6月6日周二通过保护欧盟成员国避免第三国经济胁迫法规，旨在嚇阻其他国家用经济威胁向成员国施压，如中国目前对立陶宛的制裁。

法国外贸部长贝克（ Olivier Becht ）表示欢迎说这是为我们的欧洲贸易上不再幼稚，有维护贸易开放的工具来应对风险

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在经过一年多的谈判后，欧盟于6月6日通过保护欧盟27个成员国避免第三国经济胁迫法规，赋予欧盟新保护措施，旨在嚇阻其它国家用经济威胁向欧盟成员国施压，

法新社指出欧盟的反胁迫措施已经由欧盟理事会和欧洲议会正式批准，预计将于今年秋天生效，出于嚇阻的目的，欧盟反胁迫措施采取不同类型的报复行动，如冻结进入欧盟的公共市场、阻止某些产品获得在欧盟的营销授权、阻止投资等，不过这将是在进行调节无效之后才会采取的措施。

欧洲贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis ）称赞，这是欧盟向前迈出了重要一步，使我们能够更有信心地捍卫我们的合法权益。

法国外贸部长贝克（ Olivier Becht ）表示欢迎说这是为我们的欧洲贸易上不再幼稚，有维护贸易开放的工具来应对风险。

欧盟的反胁迫措施开始执行后，将适用于目前立陶宛与中国之间的贸易纠纷。

波罗的海国家立陶宛指责北京禁止进口其产品，此前立陶宛允许台湾于2022年7月在其首都维尔纽斯设立代表处。

目前欧盟就此已经就此上诉到世界贸易组织，此案正在审理中。

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