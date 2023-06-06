美国国会纪念六四：永远不忘当年天安门广场

周一（6月5日）晚美国国会众议院美中战略竞争特设委员会6月5日在国会山召开圆桌讨论，纪念天安门大屠杀34周年和中国争取自由的奋斗。国会两党领袖罕见同桌表达了相同立场的信息。

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美国众院议长麦卡锡在与会前表示，天安门大屠杀周年纪念日提醒大家，为什么美国精神如此强大和必要，以及为什么中国共产党不能获胜。

麦卡锡发言说：“自由是人的本性。重要的是我们永远不要忘记天安门广场的这个日子。作为议员……我们在任何地方都会为自由站出来……当我们发言时，我们的声音是一致的。”

麦卡锡强调：“作为立法者，我们通过立法支持自由是很重要的，不管在世界上什么地方。 所以我们今天所做的，我希望大家能理解，我希望全世界都明白，当我们在这里发言时，你可能会看到我们在很多不同的议题上争论不休。 但是当我们谈到自由时，当我们谈到中国时，我希望世界开始看到，我们正在用同一个声音发声，两党是团结在一起的。”

据美国之音报道：在这场以“从民主墙到天安门广场到四通桥”为题讨论活动上，会议现场放置了三张大大的照片，分别是1979年的中国民主墙，1989年天安门广场上的坦克人，以及2022年北京四通桥上的抗议横幅。

众议院美中战略竞争特设委员会主席迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）表示，无论是34年前还是现在，中国共产党一直都很偏执（paranoid）和恶毒（vicious）。“为什么北京如此执着于要压制所有提及天安门大屠杀的讨论？因为他们很害怕会失去对他们最重视的论述之一的控制，他们的说法是，中国人民渴望的是党提供的安全保障，胜于任何令人讨厌的良心自由”

“这就是为什么中共这个星期移除了中国地图软件上四通桥的地标，那是彭立发去年10月著名的‘四通桥勇士’抗议，那次活动导致了后来的‘白纸运动’。”

加拉格尔强调，彭立发在四通桥的抗议活动告诉我们，今天不仅是回忆34年前发生的事情，这也是关于我们这个时代的学习教训。

加拉格尔认为，美国在34年前天安门事件发生后抱有错误的期望，做出了错误的决定。

“我们将贸易状态和人权脱钩，我们帮助他们加入世界贸易组织。当我们在美国看着坦克人，我们不应该感到有任何的正义感，”加拉格尔说，“我们告诉我们自这个童话故事，随着中国在经济上的自由化，中共将在政治上实现自由化。但结果恰恰相反。”

加拉格尔表示，美国现在汲取教训还为时不晚。“我们发出了一个信号，那就是我们记得，我们不会忘记，”

委员会首席民主党议员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）呼应了国会共和党人的呼吁，表示国会不会忘记这段历史。

克里希纳莫提说：“习近平主席说他会严厉镇压那些‘敌对势力’领导人的颠覆和分裂活动，他在告诉世界中共会派出坦克来压制那些为自由而战的人，”克里希纳莫提说，“今天，我们两党以一致的声音说：不能再这样了，不能再这样了。我们将为自由发声。”

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