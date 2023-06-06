英国要求中国关闭境内秘密派出所

英国/中国/秘密派出所

英国政府已命令中国关闭在英国运作的秘密 "派出所"，这些警务机构称本应提供行政服务，但也被指控用于追捕持不同政见反对者。

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英国今天称外交部"已经通知中国大使馆，在英国与这种'警察局'有关的任何职能都是不可接受的，它们在任何情况下都不应该设立与运作"。英国政府安全事务大臣汤姆-图根哈特在星期二发表的一份书面文稿中向英国议会作如上报告。

根据英国官方的声明，作为回应，中国当局已承诺关闭这些警务机构。

法新社今天报道称，英国、法国和美国都提出了这种秘密派出所的存在，但中国一直否认有此类派出所。

在人权组织Safeguard Defenders去年记录了这些派出所的存在后，英国内政部和伦敦警方展开了初步调查。

据图根哈特说，在英国有三个甚至四个秘密派出所。他说，警方已经访问了每个可疑地点，"但没有发现任何非法活动"。图根哈特说，"我们相信，警方和公众的监视已经产生了警告效果。"

图根哈特解释，"然而，这些'警察局'是在未经我们许可的情况下设立的，无论进行的行政活动有多少，它们都会让那些离开中国到英国寻找安全和自由的人感到担心和害怕。"

4月，《泰晤士报》发表了一篇关于与英国保守党有联系的中国商人林瑞友的文章，他在伦敦南部的克罗伊登区经营食品配送业务，同时也作为一个未申报的中国派出所运作。

中国驻伦敦大使馆当时说，它已经 "在多个场合重申，中国在国外没有设立所谓的警察局"，并批评传播 "虚假指控"。

在2015年首相卡梅伦寻求的 "黄金时代 "之后，伦敦和北京之间的关系近年来明显恶化，特别是由于前英国殖民地香港的反民主运动受到镇压，维吾尔穆斯林少数民族的命运以及与电信设备制造商华为有关的间谍活动的怀疑，都起了催化影响。

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