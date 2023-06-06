越南抗议后中国船只离开越南水域 但北京说属中国海域

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一艘中国科考船及其护航舰在南海越南专属经济区 (EEZ) 作业了近一个月，并引发了越南罕见的抗议，于晚些时候离开了这些水域周一。越南与俄罗斯在此水域联合开发能源。

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路透社今天称根据船舶追踪数据，中国船只“向阳红 10 号”于 5 月 7 日开始在越南专属经济区航行，有时两侧有十几艘船，定期穿越俄罗斯公司运营的天然气和油田。数据显示，中国船只及其随行的多艘船只开始返回中国海南岛，午夜左右离开越南专属经济区。

当被问及中国船只的动向时，中国外交部没有就返回海南发表评论。但中国外交部发言人汪文斌在今天的例行记者会上说：“中国科考船在其管辖海域开展正常科考活动是正当合法的，不存在进入他国专属经济区的问题。”

越南外交部没有回应路透社置评请求。

根据国际法，允许船舶航行通过外国专属经济区，但不允许进行未经授权的调查，而且中国在南海的行动长期以来一直对该地区的国家构成问题，因为北京声称拥有大部分富含能源的海域，包括外国专属经济区。

5 月 25 日，在俄罗斯高级官员梅德韦杰夫访问河内后，越南政府罕见地公开对中国抗议，敦促中国科考船及其护航舰离开越南的专属经济区。

斯坦福大学南海 Myoushu 项目负责人雷·鲍威尔 (Ray Powell) 说，周二格林威治标准时间 0300，有人看到中国科考船驶近海南。鲍威尔报告说，在中国船只及其护航舰在越南时间午夜左右离开越南专属经济区后，越南的渔业监视船返回。

独立非营利性南海编年史计划 (SCSCI) 负责人、常驻越南的研究员 Van Pham 证实，这些船只已经离开越南的专属经济区，但警告说，海南不是研究船的母港，在那里休息后，它可以恢复在南海的活动。

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