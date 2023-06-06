路透谈为什么美国和中国军队的危险遭遇看起来会继续

中国/美国/误判

路透社今天报道称，星期六，当一艘中国军舰在台湾海峡靠近美国驱逐舰 150 码以内并迫使其减速时，这是几天内中国和美国第二次军事人员差点发生重大事件。此前上月底，一架中国战斗机在南海上空飞过一架美国战机，遭到美国的谴责。一些分析人士说，中国的军事指挥官受到鼓舞，对外国军舰和飞机采取更加果断的行动。

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周六军舰相遇后，白宫指责中国“越来越咄咄逼人”。中国表示，美国在公海的此类军事活动是“故意挑起风险”。

最近美国和中国军队之间的这些近距离接触可能会继续。

在中国国家主席习近平的领导下，中国开始了美国官员所说的历史上最大规模的和平时期军事集结之一。北京正在利用不断增长的军事能力和经济影响力来推翻美国在亚洲长达数十年的军事主导地位。中国认为美国是干涉该地区的局外人，而中国认为自己是该地区的和平与稳定力量。

紧张局势的一个特别来源是“航行自由”巡逻，美国及其盟国派海军舰艇穿越台湾海峡和南中国海。美国表示，此类巡逻捍卫了所有国家在公海航行的权利。

中国抱怨美国船只和飞机在台湾海峡和南海靠近中国控制、声称拥有主权或建造并变成军事设施的岛屿。中国人民解放军海军 (PLAN) 通常尾随美国船只。一些分析人士说，中国的军事指挥官受到鼓舞，对外国军舰和飞机采取更加果断的行动。

澳大利亚战略政策研究所国防专家詹妮弗帕克说：“我认为我们所看到的可能是一种普遍的鼓励，甚至可能是针对解放军部队指挥官的激励计划，他们会在机会出现时采取积极进取的态度，这在部队层面上鼓励了更多的鲁莽行为。”

南海最近发生的其他事件还包括一艘中国海警船在 2 月用“军用级激光”瞄准了一艘菲律宾船只，越南上个月要求北京将调查船从其水域撤走。

但中方表示，这两起事件都是合法、正常的。

美国智库兰德公司的高级国防分析师德里克格罗斯曼说，解放军的这种做法增加了发生碰撞的可能性，这可能会演变成武装冲突。她警告，“在我看来，这是导致美国和中国开战的第一种情况，而不是因为北京在有争议的南中国海夺取地物或攻击台湾。”

据路透社说，使局势更加危险的是美国和中国对问题根源的截然不同的看法。美国认为中国对台湾的威胁破坏了现状，台湾是中国声称拥有的自治岛屿，中国也对资源丰富的南中国海提出领土要求。美国方面的答案是继续维护其在中国附近航行和飞行的权利。

普林斯顿大学公共与国际事务学院访问学者赵通说，中国执政的共产党认为美国的这些行为具有挑衅性，并认为美国追求军事主导地位是该地区危险的真正原因。他指出，“中国官员普遍认为中国自身的行为不会导致风险。因此，他们的逻辑是，中国只能通过加强军事措施来对抗美国的侵略行为，并让美国真正对此类事件感到担忧，从而降低风险。那时美国最终会采取必要措施，降低风险。”

除此之外还有另一个问题：两军之间缺乏可靠的沟通渠道。长期以来，美国军方一直敦促中国与解放军开放沟通渠道，无论是高层还是低层，以降低事故演变成军事冲突的风险。

美国官员说，相比之下，中国领导人在建立军事联系方面行动迟缓，在外交紧张时期又迅速关闭。

在美国前众议院议长南希·佩洛西去年夏天访问台湾后，中国暂停了与五角大楼的几次高层军事对话，并在中国间谍气球在美国领空被击落后拒绝了美国要求两国国防部长通话的请求。

一位不愿透露姓名的美国高级国防官员告诉路透社，自 2021 年以来，中国拒绝或未回应十多项与五角大楼对话的请求和近十项工作级别的接触请求。

分析人士说，中国对可能让美国更深入了解解放军行动的军事谈判持谨慎态度。中国领导人也更愿意让美中讨论集中在贸易和经济问题上。

路透社警告称，然而，危险不是假设的。2001年，一架美国侦察机在与一架中国战斗机相撞后紧急迫降在海南岛。事件中，一名中国飞行员死亡，北京将 24 名美国机组人员拘留了 11 天，在华盛顿致函表示“非常抱歉”后才释放他们。

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