香港汇丰银行冻结敏感账户 “社民连”今门前抗议

香港/汇丰银行/社民连

香港仅存的反对党之一社会民主连线（LSD）周二在汇丰银行总部外举行示威，抗议这家全球银行巨头关闭该组织集体以及甚至组织成员个人账户。

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据法新社今天报道称，香港的金融业的主要公司面临着巨大的压力，必须严格执行中国在2019年大规模民主抗议活动后对香港实施的《国家安全法》。

被香港当局盯上的社会民主连线(League of Social Democrats)表示，香港最大的贷款机构今年3月无故关闭了该组织的账户。"香港社会民主连线指控称，这是对结社和言论自由的系统性压迫的一部分，"社会民主联盟副主席周德胜说，他和其他四人在该银行位于香港市中心的办公室外示威。

香港社会民主连线成员举着一个横幅，指责汇丰银行 "给国际金融中心抹黑"，呼吁汇丰银行重新考虑他们的决定。据该组织表示，由汇丰控股的另一家香港贷款机构恒生银行也关闭了社民连成员的个人账户，中国四大国有银行之一的中国银行也关闭了他们的账户。

汇丰银行的一位发言人周二表示，该银行正在对客户的账户活动和他们的 "关系 "进行定期审查"该发言人说：“根据这些审查，汇丰银行可能决定不再与某些客户保持银行业务关系。”

香港应独立于中国其他地区的法律和经济体系管辖，这曾是吸引全球企业的一个主要原因，但自2019年的香港抗议活动以来，中国政府加大了对主要公司的压力，以迫使它们支持当局政策。

总部设在伦敦但大部分利润来自亚洲的汇丰银行，在政治问题上跳出了一贯的保留姿态，而在2020年公开支持中国对香港举措，当时引起了英国政治家和投资者的愤怒。

2019年，汇丰银行冻结了一个含有7000万港元（893万美元）的账户，该账户属于星火同盟，该组织为需要法律或医疗援助的香港抗议者提供资金支持。

现在流亡在澳大利亚的香港民主集团前议员许智峯Ted Hui在2021年报告说，他和他的家人在汇丰银行持有的账户都被冻结。

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