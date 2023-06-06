马斯克谈在中国规范人工智能的计划

人工智能

科技界巨佬推特、特斯拉和太空探索技术公司（ SpaceX） 的老板埃隆·马斯克表示，他在上周访问中国期间与中国高层讨论了有关监管人工智能 (AI) 的必要性。马斯克是周一（6月5日）在推特上，和美国总统候选人小罗伯特·肯尼迪进行现场直播时表达的上述说法。他说：“我们就人工智能的风险以及监督或监管的必要性进行了非常富有成效的讨论，我从这些谈话中得出的结论是，中国领导层将在中国制定人工智能法规。”

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据中国官方媒体报道，中国国家主席习近平和其他领导人，在上周三（5月31日）召开的中共中央政治局会议上，同意“加强对网络数据和人工智能的监控”。

法新社指出，中国当局已经在 4 月份宣布，将对中国开发的、基于人工智能的工具（例如 ChatGPT）实施“安全检查”。人工智能生成的内容必须“反映社会主义基本价值观，不得包含（与）颠覆国家政权有关的内容”。

在中国高度集权的政治体系中，这些法规草案极有可能生效，在公布草案的同时，百度、阿里巴巴、京东和字节跳动（TikTok 的母公司）等许多中国科技公司最近宣布，正在研究开发自己的“生成“人工智能模型，希望在美国先驱 ChatGPT 的基础上获得成功。

由加州 OpenAI 公司开发的这一程序在全球范围内引发一波热情，但同时也对它产生各种连贯文本的能力，以及基础语言模型的不透明性表示担忧。

马斯克这次访问在中国呆了两天，没有发推文。由于美国和中国之间的政治和商业紧张局势，作为今年世界上排名第二富豪的访问还是引起了争议。这位亿万富翁曾因建议北京宣称台湾应成为中过的一部分，引起轩然大波。

中国外长秦刚表示，马斯克受到了几乎与外国政治领导人同等级别的接待，并与几位政府高层会面，马斯克“赞扬了中国的活力和发展潜力”。

周一，马斯特还称：“我指出，如果有一天，在中国开发出超强大的数字超级智能，那就会对中国政府的主权构成威胁，而且我相信他们会认真对待这种风险。”

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