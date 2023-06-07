中国高考：习近平语录成为作文试题

中国/高考/习近平语录

习近平语录今天6月7日历史性地进入中国高考语文考试题目，考生被要求写出自己对习主席的“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明”等语录的感想。这是继中国大学收紧思想控制，鼓励学生举报教师后的新发展。

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据澎湃新闻报导，由中国教育部命题的全国乙卷，作文试题以“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远”、“一花独放不是春，百花齐放春满园。如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的”为提要，要求考生以此写一篇文章，体现自身的思考。题目还夸赞习总书记的语言“生动形象”，说出了普遍的道理。

除了“习语录”入题的全国乙卷之外，其他3份全国试卷的题目分别是“时间”、“好的故事”、“自己的空间”。

除了全国卷之外，今年的3份地方卷中，上海卷的作文试题为：“一个人乐意去探索陌生世界，仅仅是因为好奇心吗”。北京卷的作文试题要考生从「继续航」或「亮相」中选一为题目写文章；天津卷的作文试题是要求写出对“一代人有一代人的使命与挑战，一代人有一代人的责任和担当”的想法。

今天6月7日中国开始一年一度的高考，有1291万名考生参加。今天第一天考试，习近平语录进入语文考题，受到广泛的关注。

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