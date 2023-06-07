中国：一位白发富翁第27次参加今天开始的高考

中国高考

在中国数百万参加今天（6月7日）开始的高考考生中，有一位 5​​6 岁的百万富翁梁实，他正在为第27次高考冲刺。就社会成功而言，梁实可以感到自豪，他的职业生涯从工厂打工开始，后来创办了自己的建材公司，事业蒸蒸日上。但他一直对自己没能获得足够的高分，进入自己想进的四川高校学习而感到失落。

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法新社指出，在中国，高考是一生的考验，尤其是对那些出身贫寒家庭的人。在这个教育竞争激烈、名额有限、家庭压力大的国家，只有获得高分的学生才能进入最好的大学学习。名校文凭等同于社会地位和获得优秀公司招聘的实际保证。

“高考钉子户”

今年，为了在1300万名考生中脱颖而出，梁实说自己过了好几个月的“清修的和尚生活”。天一亮就起床，每天埋头苦读12个小时。他告诉法新社：“一想到我没能上大学，就很不开心。”因为“我的很想去那里成为知识分子”。

在过去的四十年里，梁实曾尝试高考26次，但每次的成绩都不足以打开他想进的学校大门。当地媒体最终让他成为名人。梁实自豪的说“他们叫我‘高考钉子户’”。

1983年，第一次参加考试时，梁实年仅16岁。然后，在将近十年的时间里，他一直在努力提高自己的成绩，直到 1992 年放弃。当时，规定只允许应届高中生或 25 岁以下的学生参加高考。2001年，这个限制解除，梁实就觉得自己有了新的机会。

自那以后，他又参加了 16 次高考，自 2010 年以来，他每年都参加考试。即使是在新冠疫情时期，严格的卫生限制令参加考试变得非常麻烦，也没能让他气馁。

法新社指出，梁实的情况很耐人寻味。一些网友甚至怀疑他这样做是不是为了名利，或者是为了做广告。这“有什么意义呢？”他的回答是“任何有理智的人都不会为了一个宣传噱头，而去参加几十年的高考。”他还开玩笑地说，在准考期间，他停止了饮酒和打麻将，以此来表明自己的决心。

梁实的儿子在2011年参加高考，有时他会被自己的这位屡次参加考试的父亲弄得有些尴尬。梁实说“一开始他（儿子）不太同意（我重考那么多次），但现在他不在乎了”

等到第27次高考结束后，备考几个月的这位千年考生打算好好地放松一下。梁实说“我要和朋友打三天三夜的麻将！”。

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