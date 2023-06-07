乌克兰大坝被炸毁：马克龙谴责"可耻行径" 法国将提供乌克兰紧急援助

乌克兰/俄罗斯/卡霍夫卡水电站大坝/法国

乌克兰南部卡霍夫卡水电站大坝被炸引发人道灾难，法国总统马克龙周三(6月7日）与乌克兰总统泽连斯基通电话，马克龙谴责"袭击平民设施的可耻行径"，并称法国将向乌克兰提供紧急人道援助。而泽连斯基周三在接受媒体采访时表示，对卡霍夫卡大坝被炸之后，国际援助"缺失"感到震惊。

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法新社消息，马克龙在与泽连斯基通话之后在推特上发文称，法国谴责这一危害人民令人发指的行径。马克龙说，在卡霍夫卡水电站大坝遭炸毁后，我向泽连斯基总统表达了法国与乌克兰人民站在一起。

据法国总统府爱丽舍宫称，法国外交部危机应对中心将迅速派出第一批车队，运送约10吨乌克兰方面要求的健康、卫生和水卫生方面的物资，包括一个便携式蓄水池。

泽连斯基此前也发布推文，提到俄罗斯恐怖行为造成的生态环境及人道恶果，并强调，“乌克兰迫切需要(各方援助）应对赫尔松地区的灾难”。

法新社称，莫斯科和基辅双方都拒绝对位于第聂伯河上俄罗斯占领区内的这座水坝遭破坏负责。

泽连斯基并表示，他与马克龙一致同意继续在国防事务、特别是乌克兰城市防空防御方面进行合作。

泽连斯基表示：“我们希望能尽快开始对乌克兰飞行员的训练”，法国已经承诺可以先不考虑向乌克兰交付飞机的机型，对乌克兰飞行员进行基础训练。

泽连斯基并感谢马克龙在联合国安理会上对乌克兰的支持，双方并在7月在维尔纽斯举行北约峰会之前讨论了“乌克兰安全保障形式”。在这个议题上，法国重申，目标是“不仅取得乌克兰发起反攻实地的胜利，而且还将持久巩固和平”。

另据法新社消息，泽连斯基周三接受媒体采访时表示，对卡霍夫卡大坝被炸之后，国际(对乌克兰）援助的"缺失"感到震惊。

乌克兰总统泽连斯基接受德国传媒访问时，批评联合国和红十字会在卡霍夫卡水电站大坝受损至今未有伸出援手，并对此感到震惊。他又指乌方在救援行动期间，继续遭到俄军炮击。

乌克兰南部俄罗斯占领区内的卡霍夫卡水坝周二遭破坏，导致第聂伯河溃堤，俄乌官员周三表示已有2700多居民撤离。联合国警告数以十万计人面临可怕的人道后果。

法新社报导，乌克兰救难服务的发言人霍伦吉（Oleksandr Khorunzhyi）在电视上表示："已有1450多人疏散，目前没有伤亡消息。"他还说赫尔松市的水位已经升高5公尺。

官员曾表示，还有数以千计居民将被迫离开家园，许多人已经正在想办法自行撤离。

卡霍夫卡水坝被炸开，俄乌相互指责是罪魁祸首。外洩的滚滚洪水已经造成一座小城市淹水、20几座村庄被淹没，并使得1万7000人必须撤离。

联合国人道事务协调厅警告，这起事件预料会对区域人道情况带来严厉且长期的后果。联合国秘书长古特雷斯表示，这是一场"巨大的人道、经济和生态灾难"。他呼吁攻击平民和关键民用基础设施的行为必须停止。

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