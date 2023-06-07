习近平语录入题高考引发争议

中国高考

中国青年失业率高涨、学费高涨之时，1291万学生投入的中国高考6月7日开场，引起热议的却是习近平语录入选作文试题。

2003年6月7日，在上海的一所高中，家长们在一所高中外等待，他们的孩子正在参加全国高考。根据中国教育部，1290万名考生奔赴考场。

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教育部命题的“全国乙卷”让考生围绕习近平说过的两段话作文，一段是“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远”；另一段是“一花独放不是春，百花齐放春满园。如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的”。

题目还强调，这两句话是“习近平总书记的讲话，以生动形象的语言说出了普遍的道理。”

单独看，没错，深究，就有了疑问。有人评论，真是“上有所好，下必甚焉”，习主席喜欢“掉书袋”，教育部干脆把习语录入高考试题了，让那些总拿“全国最大的小学生”说事，总抓住习总读错字不放的这下哑口无言了。

也有人指出，这些话虽然第一段出自今年3月习近平出席中国共产党与世界政党高层对话时的发言，第二段出自习近平2014年在联合国教科文组织的演讲，严格地说，并不能被认为是“习近平的话”，第一段是“燃烧自己，照亮别人”一句老话的包裹，“不要吹灭灯火”要追根甚至可以追溯到“圣经”。第二段等于是对一个古语的补充解释。这些话是秘书写讲话材料时组织拼凑引用的，好坏不说，说成是习近平语录，恐怕很不合适。而为何单单把这些话引入考题，动机也引起网友怀疑。

有分析指，第一段话，从上下文判断，习近平暗批美国或西方国家“吹灭别人的灯”，“阻挡别人的路”，暗含着在鼓吹“东升西降”的嘈杂声中近年来中国在国际上面临的困境，因此这段话的下文是“坚决反对通过打压遏制别国现代化来维护自身发展‘特权’”；第二段说“一花独放不是春”，一般也被解读为中国宣扬“建构人类命运共同体”，但是，中国领导人不在乎的是，这种不承认普世价值的“人类命运共同体”没有普适性，因此，“一花独放”的并非他人。

时事评论人士蔡慎坤推特评论说，今年全国高考(乙卷)的作文题目散发着浓浓的政治气味，让考生围绕着习近平的语录写一篇800字的文章，这番摘录的习语录很符合现在的政治氛围，也就是把过去以经济建设为中心转到维护国家安全政权为中心，考生只要心领神会歌颂新时代的伟大领袖，敢于对抗美帝大概就可以拿到高分，未来需要更多类似周小平这样擅长八股文的文宣人才。

从反应看，许多网友对两段话透出的“宽容精神”和“百花齐放”很有些怀疑，他们直接联想到习近平的现实统治。品葱网相关报道下有网友评论说：“如果考生在考卷里写，吹胡锦涛灯，让自己更光明了，堵李克强胡春华的路，让自己的路走得更远了。习主席这朵花20大独放就是春……”会怎么样呢？

“本来就不会让自己更加光明。两个光源的叠加才会更亮。现在吹灭一个灯源，谁都不会更加光明。”

推上的反应更热烈。有人质疑：“写一篇抨击个人崇拜为主题的作文可以得满分吗？”有人认为应当改为“‘一花独放才是春，百花齐放显一尊’，这样写，作文一定得满分”。

如此种种：“吹灭我们纪念六四的蜡烛，并不会让自己更光明。”“一党执政不是春，多党轮流春满园”；“如果世界上只有一种声音，就算这种声音再美，那也是谎言。”

有人怀疑这是高级黑：“好奇怪，这话是他说的？但我觉得共产党的政治理念跟这两句话是矛盾的。”

还有人试着劝诫：“吹灭年轻人的未来，不会让共产党更加光明，阻挡民主的道路，也不会让中国走向更远。‘一党独裁不为国，多党执政民为主’，如果中国只有一个执政党，就是这个党的军队再强，它也是脆弱的。”

网上议论正酣，考生们的作文答卷很快就会有结果了，如何才能有一个好成绩？“难为他们了”。

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