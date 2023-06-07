人财双失：调查指移民致74%企业叹缺人 甲级商厦15%空置 24年新高

香港/人才市场

香港总商会公布的人才短缺调查发现，74%表示正面对人才短缺问题，当中逾八成已维持逾一年，大部分称员工流失与移民有关。该会预计，移民潮对企业的影响仍未放缓，而劳工短缺将削弱经济复苏动力。这对受经济影响的商厦需求减少是雪上加霜，因为过去一室难求的甲级写字楼，去年出现15.1%的空置率，创自1998年以来的24年新高，全港写字楼的整体空置率亦升至14.4%，较美国曼克顿(12.5%)和新加坡(4.6%)空置率高。

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香港的劳动人口日益减少，最新官方数字显示，今年2至4月的劳动人口减至377万人，较2019年高峰时期的400万已缩减23万人。不同行业均出现人手短缺，有关情况同隶出现在4月时接受香港总商会调查的196家企业中，这些企业分布在金融丶专业服务丶销售丶客户服务等22类行业中。

根据这份昨(6日)天公布的「人才短缺调查2023」结果，近七成半受访企业面对人才短缺问题，当中逾八成称问题至少已持续一年，持续三年的占了22%；另外，七成企业反映，员工流失与移民和寻求更高薪金有关，其次是寻求工作与生活平衡。总商会总裁梁兆基表示，寻求更高的薪酬是劳动人口减少后的衍生现象。

调查又发现，59%受访企业反映最缺人手的工种年均底薪为20万至50万港元，反映劳动市场特别缺乏初级至中层职位。梁兆基认为，劳动力不足已严重影响香港经济发展，以机场相关职位为例，现时员工人数不足5.3万人，较2019年少约三成，影响香港国际航班运力恢复，这对依赖对外游客或商贸的经济增长动力，自然有影响。

为纾缓人才不足，企业选择提供更高的薪酬待遇（83%）丶投放资源培训员工（58%），以及推动自动化（49%）。但在人才难求的情况下，有21%的企业表示已把部分或所有业务迁离香港。

梁兆基认为，用上述方法填补21至23万名流失的劳工并不现实，须倚赖输入外劳，期望港府输入更多中低层员工，与引入专才政策分开处理。

劳动力不足削弱经济复苏动力，加上地缘政治紧张和去年疫情影响经济前景变得黯淡等因素，香港商厦需求受压。根据差饷物业估价署最新公布的报告，除中区外，所有分区的甲级写字楼均录得双位数的空置率，使全港写字楼整体空置率升至14.4%，甲级写字楼空置率亦升至15.1%，创下24年新高。

但彭博通讯社其后报道的最新情况显示一个共不美好的现象，例如中环长江集团中心的空置率达到 25%，旁边正在兴建的中心二期只签了一名租客；而恒基地产旗下在建项目The Henderson出租率亦只有 30%。报道解释，外资银行一直削减写字楼空间，而中资企业因中国的经济困境而未有承接，以致新商厦落成反令供应过剩问题加剧。

世邦魏理仕认为，短期内看不到写字楼市场有积极因素，价格下跌可能放缓，但难以反弹。

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