「六四」31年民调受压撤发布 蔡耀昌指港府要「六四」从公共空间消失但不易

香港/政治

随着维园「六四」悼念烛光晚会的消失，已连续公布30年的「六四」周年民意调查报告今年亦告消失，负责这项民调的机构昨(6日)午突然宣布，「因应相关政府部门……建议」，取消原订当日发布相关民调结果。前香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)副主席蔡耀昌认为，机构应是受压取消发布，反映香港已进入中国内地那种「记忆与遗忘的斗争」中，但香港较内地迟了逾三十年才开始，记忆较难消失。

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另外，被指是要在「六四事件」34周年当天丶令有悼念意味的「黑衣人」减少在维园所在区域减少出现而有23人被带返警署的行动，特首李家超昨日仍没有解释警方的执法原因，只是重申，任何人须依法行事及为自己的行为负责。

自1993年起，香港民意研究所都会在每年的5月发布港人对「六四事件」看法的「六四周年调查报告」，今年已推迟至「六四」纪念日之后的 6月6日，但最后难逃被消音的命运，明言这是「因应相关政府部门经过风险评估后的建议」。

翻查资料，香港民研每年六四民调会问11条问题，近年的民调结果已显示港人态度软化，例如认为北京政府做法不对和对学生当年处事的支持均有所减少，以去年数据为例，「觉得中国政府处理六四事件做得对」的受访者比例有22.8%，较最初的5.7%上升了17个百分点；相反，「觉得北京学生系六四事件中做得对」的受访比例已由最初的58.6%下降到去年的35.5%，大幅减少23个百分点；而支持「平反六四」的受访者比率亦跌至去年的 39.6%，不支持的有29.8%，两者相差10个百分点，与1993年时支持者较不支持者多30个百分点的差距已大为缩窄。

前支联会副主席蔡耀昌接受本台访问时估计，当局根本就是不想任何有关「六四」的东西在公共空间出现，根本不会深究民调结果是否已变得有利中国政府立场，总之就是要「少报道，少出现」，于是向民调机构施加非正式压力。

他形容，香港已正或开始内地那种「记忆与遗忘的斗争」，预计日后会继续出现类似事件，市民可能出现反弹，甚或更着力推动，又或有人会淡忘，但相信这种「斗争」会维持一段相当长的时间，最终结果难料，须视政局发展而定。

但他补充，虽说香港的自由度被削弱，但仍较内地强，加上香港资讯流通和已传承「六四」三十多年，应更有能力承载「六四」，相信「六四」不易在港消失，至少较中国内地难消失。

「六四」民调的其他问题还包括「同八九年比较，你觉得中国而家既人权状况好左定差左」丶「以你估计，三年后中国既人权状况会好些定差些」丶「你觉得香港人有冇责任推动中国既民主发展？」丶「你觉得香港人有冇责任推动中国既经济发展？」丶「你觉得香港人应该推动中国既经济发展多些定系民主发展多些」丶「你觉得中国而家需要经济发展多些定系民主发展多些？」，而在香港市民支援爱国民主运动联合会(简称支联会)于2021年秋天被迫解散后，民研已停止问「你觉得应唔应该解散支联会」和「六四前夕支联会评分」两条问题。

香港民意研究所过去曾因不同原因而取消民调或发布民调结果，有一次是在官员指民调机构发布立法会选举的民意调查，不排除违法的可能性之后，香港民研在2021年12月上旬发布的民调结果中，抽起市民的「投白票」意向比率，声称会稍后发放。

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