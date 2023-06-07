加拿大野火烟霾飘至美国 1亿人受到影响

美国/加拿大/雾霾

加拿大发生数百起森林野火，野火造成的浓烟飘至美国东北部和中西部大片地区，1亿人受到野火雾霾影响。美国白宫周三(6月7日）呼吁体弱者采取预防措施。

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法新社消息，白宫发言人卡琳-让皮埃尔周三称， 提请受阴霾污染地区的所有人注意当地的情况，确保你的邻居、朋友和家人身体健康。对于体弱多病者尤其需要采取预防措施。

她说，这是气候危机影响到我们日常生活令人担忧的情况。

美国环境保护署 (EPA) 告诉法新社，受到加拿大数百处森林野火产生的雾霾影响，美国数十个州周三发出空气质量警报，当局呼吁民众留在室内。有超过1亿美国人受到空气质量的影响。

美国东岸佛蒙特州和南卡罗来纳州、中西部俄亥俄州和堪萨斯州等地卫生官员，呼吁数以百万计民众减少户外时间，并警告空气中悬浮微粒可能导致呼吸困难及健康风险。

美国国家气象局（National Weather Service）已对从新英格兰（New England）至南卡罗来纳州地区发布空气品质警报。

美国国家气象局华府地区办公室推文写道，戴口罩可能有助呼吸道疾病患者减少刺激，预计明后天将有更多烟雾。

美国东岸学校为保护学生免于雾霾危害，已取消户外活动，包括体育练习、校外考察旅行及课间休息。

许多大城市，如纽约和华盛顿，周三都发出红色警报，巨大烟雾造成的雾霾对一般人健康产生影响，对脆弱人群的影响会加剧。

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