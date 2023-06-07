民调：美中若为台湾爆冲突 多数欧盟人称保持中立
欧洲外交关系协会6月7日公布的来自欧盟11国针对俄罗斯和中国的民调显示，公众舆论与俄罗斯的鸿沟普遍加深。面对中国，多数则在实用主义和信念之间游移，涉及美中一旦为台湾爆发冲突问题，63 %受访者 称“保持中立”。
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欧盟外交关系协会(ECFR)民调提出的问题包括：在乌克兰战争爆发后形成的多极地缘政治格局中，欧盟人应该在美国与中国的战略竞争中应否站在美国一边，在北京攻击台湾的情况下是否支持华盛顿，如果中国向俄罗斯提供武器，应否惩罚中国等等？
调查发现，当问及一旦中国攻击台湾，他们所在的国家是否应该支持美国时？11国民调平均62%的受访者认为应该保持中立，认为应该支持美国的只有23%，10%回答不知道，5%支持中国。其中瑞典、波兰和荷兰支持美国的都超过30%，匈牙利、保加利亚希望保持中立的超过70%，奥地利更有80%希望保持中立。
这一立场让不少人感到意外，但有分析认为，当真正的危机爆发时，人们的心态会发生改变。
法国世界报分析，欧美人对几乎涉及生存的问题，他们的反应是实用主义和信念的混合，或多或少接近他们的领导人的想法。在询问民众如何看待其他国家与中国的关系问题时，平均43%的人似乎更倾向于法国总统马克龙和德国总理朔尔茨的立场，认为中国是“需要的伙伴”，24%则认为是“竞争对手”，11%认为是“敌手”。
矛盾的是，法国人（31%）和德国人（33%）属于最不愿意赞同本国领导人观点的人之一，他们更愿意将北京视为 "对手 "甚至是 "敌手"。但是，总的来说，自乌克兰战争开始以来，北京与莫斯科的亲近并没有改变中国的形象，只有22%的人认为与这个国家的贸易关系带来的风险多于收益，28%认为利大于弊。不过，假如中国向俄罗斯提供武器，43%的受访者主张欧盟应对中国进行经济制裁，比反对制裁的高出10%。民调报告人Jana Puglierin据此分析，军援俄罗斯是欧洲人对中国立场的红线。
调查还显示，受调查的保加利亚和匈牙利人是最“亲俄罗斯”或“亲中国”。65%的保加利亚人认为俄罗斯是“盟国”或“合作伙伴”，反对在北京向俄罗斯提供军援的情况下制裁中国。不过，与欧洲外交关系协会2021年进行的民调比较，整体上，俄罗斯的形象变得更坏，64%的欧洲人认为莫斯科是“敌手”，9%是“对手”，两年前这两个数字加起来只有36%。而这一比例在丹麦更高达74%，波兰高达71%，意大利是一个令人“担忧”的意外，只有37%。
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