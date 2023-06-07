民调：美中若为台湾爆冲突 多数欧盟人称保持中立

台海两岸

欧洲外交关系协会6月7日公布的来自欧盟11国针对俄罗斯和中国的民调显示，公众舆论与俄罗斯的鸿沟普遍加深。面对中国，多数则在实用主义和信念之间游移，涉及美中一旦为台湾爆发冲突问题，63 %受访者 称“保持中立”。

这是一幅2023年4月11日拍摄的插图，图中展示的中华人民共和国和中华民国国旗前可以看到士兵的微型模型。

广告 继续浏览后续

欧盟外交关系协会(ECFR)民调提出的问题包括：在乌克兰战争爆发后形成的多极地缘政治格局中，欧盟人应该在美国与中国的战略竞争中应否站在美国一边，在北京攻击台湾的情况下是否支持华盛顿，如果中国向俄罗斯提供武器，应否惩罚中国等等？

调查发现，当问及一旦中国攻击台湾，他们所在的国家是否应该支持美国时？11国民调平均62%的受访者认为应该保持中立，认为应该支持美国的只有23%，10%回答不知道，5%支持中国。其中瑞典、波兰和荷兰支持美国的都超过30%，匈牙利、保加利亚希望保持中立的超过70%，奥地利更有80%希望保持中立。

这一立场让不少人感到意外，但有分析认为，当真正的危机爆发时，人们的心态会发生改变。

法国世界报分析，欧美人对几乎涉及生存的问题，他们的反应是实用主义和信念的混合，或多或少接近他们的领导人的想法。在询问民众如何看待其他国家与中国的关系问题时，平均43%的人似乎更倾向于法国总统马克龙和德国总理朔尔茨的立场，认为中国是“需要的伙伴”，24%则认为是“竞争对手”，11%认为是“敌手”。

矛盾的是，法国人（31%）和德国人（33%）属于最不愿意赞同本国领导人观点的人之一，他们更愿意将北京视为 "对手 "甚至是 "敌手"。但是，总的来说，自乌克兰战争开始以来，北京与莫斯科的亲近并没有改变中国的形象，只有22%的人认为与这个国家的贸易关系带来的风险多于收益，28%认为利大于弊。不过，假如中国向俄罗斯提供武器，43%的受访者主张欧盟应对中国进行经济制裁，比反对制裁的高出10%。民调报告人Jana Puglierin据此分析，军援俄罗斯是欧洲人对中国立场的红线。

调查还显示，受调查的保加利亚和匈牙利人是最“亲俄罗斯”或“亲中国”。65%的保加利亚人认为俄罗斯是“盟国”或“合作伙伴”，反对在北京向俄罗斯提供军援的情况下制裁中国。不过，与欧洲外交关系协会2021年进行的民调比较，整体上，俄罗斯的形象变得更坏，64%的欧洲人认为莫斯科是“敌手”，9%是“对手”，两年前这两个数字加起来只有36%。而这一比例在丹麦更高达74%，波兰高达71%，意大利是一个令人“担忧”的意外，只有37%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅