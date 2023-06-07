清大停聘王丹 总统府资政辞职蔡英文推动性平修法

台湾大学/王丹

民运人士王丹被控性骚扰案，台湾清华大学今天表示，社会学研究所日前召开教评会，决议停止聘任王丹担任社会学研究所的兼任客座助理教授；原订今年九月王丹将在清华开设的课程「从韩战到六四：当代中国重大历史事件解析」，也一并决定停开。

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王丹是因为被台湾一位李姓男子指控，九年前在纽约的旅馆内对他强吻、性骚、强暴未遂，经清华大学开会讨论后，决议不再续聘。

由于王丹没有在限期内对李姓男子道歉，李姓男子今天到台北地检署对王丹的行为提出司法告诉，罪名是强制性交未遂。

王丹从2010年至2017年曾担任台湾清华大学客座助理教授，清大去年9月到今年1月再邀请王丹担任社会学研究所的兼任客座助理教授，原本要在今年9月再开课，但爆发这个事件后，清大决议不再续聘。

另外，台湾这一连串性骚扰事件Me Too连环爆，管辖的台北市政府已经就与民进党有关的八个骚扰案，行文要求限期回复，将依法展开处理。被爆料性骚女党工的前「小英之友会」全国总会长，也是现任总统府资政颜志发，昨天原本对检举他的女党工提出告诉，但随后发出声明，不但撤销提告，还辞去总统府资政职务。

由于台湾这一大串滚雪球般的性骚事件，事件的焦点不在于谁干了什么坏事，而是素来强调重视女权，维护性别平等的民进党，在内部爆发性骚或性侵事件时，女党工向主管反应，竟遭到漠视和吃案。

也因此，台湾总统蔡英文昨天再度向社会道歉，并表示，她已请行政院长陈建仁带领行政团队，针对三个方向，进行整体机制改革方案。

一、参酌国际做法，订定性骚扰样态指引，来作为职场、校园等各环境的性平准则及性平教育的参考。

二、重新检视现行性平申诉机制的实用性，在工作场所内部的申诉制度无法有效运作时，强化或建立公权力介入的外部机制。

三、跨部会进行性平法规总检讨，提出修法，在立法院下个会期列为优先法案。

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