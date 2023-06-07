编程随想之妻被禁声推特账号被注销

中国/人权

知名博客，人称中国网络启蒙第一人编程随想，真名阮晓寰今年二月被一审判处七年监禁之后，他的夫人贝女士从５月３１日开始与外界失联。６月７日贝女士的推特账号也被注销。

编程随想与他的妻子贝女士，日期不详。

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密切跟踪编程随想一案的自由亚洲电台记者苏雨桐最早在网络拉响警报，阮晓寰的妻子贝女士2023年5月31日突然与外界失联。有网友指称应该是被上海市杨浦区长海路派出所警方带走，但当热心网友电话问询杨浦区长海路派出所，对方却说没关人。法广曾经致电杨浦区长海路派出所，对方拒绝回答。

在外界的紧急关注和不断追问下，6月2日，阮晓寰的母亲刚开始尚不知道贝女士失联之事，后经提醒她立即跟上海杨浦区长海路派出所电话联系，最终对方默认把人带走。

据维权网6月3日介绍，贝女士人已安全，但因手机被警方没收不还，故无法与外界联系。

2023年5月，贝女士开设推特账号发布丈夫阮晓寰的案件信息，为改善编程随想的处境、推动二审改判而大力呼吁，并希望得到广大网民的关注、声援、转发。

今年二月编程随想被以“煽动颠覆国家政权罪”判刑七年，她的妻子贝女士试图聘请北京莫少平律师事务所商宝军与莫少平律师担任二审辩护律师，遭到上海法院拒绝，贝女士曾经亲自前往北京试图会见律师，被上海当局截回上海。二审审判本应在今年五月做出。

编程随想十多年来在网上普及推墙和网络安全方面的技术和常识，引导了一代中国网民突破网络封锁走向更加真实的网络世界。在他发表的七百多篇博文中，也有极少部分涉及中国以及国际政治，这位百科全书式的网络达人曾经搜集归纳出了一份中共太子党的家谱，内容涉及中共最高层领导人几代人的个人信息。有评论认为这或许是北京当局不惜一切代价追捕他的原因所在。

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