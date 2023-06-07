英国首相苏纳克访问华盛顿强化英美关系

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英国首相苏纳克周三(6月7日）展开对美国为期两天的访问，旨在进一步加强英美两国关系，而乌克兰战争、贸易及人工智能高科技领域进一步合作是苏纳克此行的主要议题。

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法新社消息，伦敦和华盛顿不仅在乌克兰冲突问题上立场完全一致，而且英美并携手共同对中国采取强硬立场。美英与澳大利亚建立全新的三方军事同盟即是明证。2021年，美国、澳大利亚和英国达成三边安全协议(AUKUS)，支持澳大利亚历史性地采购常规武装核动力潜艇。另外，AUKUS也将合作研发高超音速和反高超音速武器，同时提高电子战能力，并扩大情报分享、深化在网络能力、人工智能等方面的合作。今年3月，美英澳公布了2450亿美元核动力潜艇合作计划细节。

苏纳克对华盛顿首日访问行程具有象征意义：在盟军诺曼底登陆79周年纪念的第二天，苏纳克前往阿灵顿军事公墓的无名战士墓前敬献花圈，“以纪念那些为了让我们可以自由生活而献出生命的人们。”

苏纳克周三还将与美国联邦参众两院议员及企业领袖会晤。

苏纳克定于周四前往白宫会晤美国总统拜登。在乌克兰南部卡霍夫卡大坝被炸毁事件后，美英领导人将重申对乌克兰的坚定支持。

据英国首相府表示，苏纳克将向美方政、商界传达，经济和防卫事务合作必须是英美同盟的2大支柱。面对新时代挑战，英美有必要将延续数十年的防卫伙伴关系扩大到经济领域的全面合作，为确保双方民众在下一个世纪的安全及早做准备。

首相府并指出，近期不友好国家企图利用经济胁迫达成目标的事例增加，包括俄罗斯总统普京拉抬欧洲能源价格，以及中国广泛利用制裁措施"惩戒"批评其人权侵害事件的个人和政府。

苏纳克还将与美国政、商界代表讨论的议题包括在人工智慧等关键新兴科技领域加强研发、投资、标准和规范制定等合作，并在重要物资和技术供应链、应对经济层面外部威胁及美国实施"降低通膨法"（Inflation Reduction Act）等具保护主义色彩法规的情况下，寻求确保英美维持强健伙伴关系。

据英国媒体报道，在人工智能 (AI) 先进科技领域，苏纳克希望未来人工智能世界监管机构设在伦敦。

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